“Alex Belli non ha provato nulla nei confronti di Soleil”/ Bonaccorsi “Ha chiesto scusa davanti a tutti”

Le vicende più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip 2021 sono state sicuramente quelle che hanno riguardato Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Uno dei protagonisti esterni di questo trittico è stato anche il modello Simone Bonaccorsi, ex concorrente di Temptation Island Vip dopo essere stato paparazzato in atteggiamenti intimi con Delia Duran.

Nuovi concorrenti Gf Vip 2021/ Kabir Bedi ufficiale, idea Delia Duran e un Mister X

Il modello ha raccontato a Fanpage.it i retroscena della foto trasmessa durante una diretta del Grande Fratello Vip 2021 da Alfonso Signorini e anche le parole che il suo amico Alex Belli gli avrebbe detto in merito al suo rapporto con Soleil Sorge. Simone ha confermato che tra lui e Delia non ci sia stato nulla oltre ad un abbraccio di conforto tra amici: “Delia è stata molto male per ciò che ha visto al Grande Fratello Vip e io, da buon amico, in questi mesi le sono stato accanto”.

Soleil Sorge sul fidanzato Carlo "Perdonerei un tradimento"/ "Non mi toccherebbe se…"

Simone Bonaccorsi svela un retroscena sulla storia tra Alex Belli e Soleil Sorge

Simone Bonaccorsi ha ammesso di non essere a conoscenza delle foto di quella sera fino a quando non sono state trasmesse durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021: “Lei non mi ha mai detto che fosse tutto organizzato. Certo, dopo quello che ha dichiarato a Verissimo non ti nascondo che un po’ il dubbio mi è venuto. Però non ti saprei dire con certezza se fosse tutto preparato”.

Il modello amico di Delia Duran e Alex Belli ha voluto difendere la coppia di amici da tutte le accuse ricevute durante questi mesi: “Agli occhi di chi non li conosce potrebbero passare per la coppia aperta o senza valori. Non è così” e ha parlato anche di Alex Belli, suo grande amico che dopo aver superato i limiti: “Ha chiesto scusa davanti a tutti”. Simone Bonaccorsi ha anche rivelato un retroscena sulla storia all’interno della Casa tra Alex Belli e Soleil: “Mi ha confermato che non ha provato nulla nei confronti di Soleil, è stata quasi una tentazione per lui. Delia però deve aspettare che si rimargini questa ferita”, quindi, secondo quanto detto dall’attore al modello: “Il rapporto con Soleil non ha lo stesso peso del rapporto con Delia. Non sono paragonabili”.

Marco Nerozzi, ex marito di Delia Duran confessa/ "Eravamo una coppia aperta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA