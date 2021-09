Alex Belli/ Nuovi attacchi da Mila Suarez, ci sarà un confronto al Grande Fratello vip?

All’interno della casa del Grande Fratello vip viene mandato in nomination Davide Silvestri che in realtà ha preso molto male questa decisione. Tuttavia Alex Belli, che funge da ago della bilancia della casa, ha confessato di trovare Davide Silvestri particolarmente divertente in quanto riesce a cogliere la sua ironia, specificando che si tratta di un ragazzo che ha davvero tantissimo da dare all’interno di questa casa a un’ironia spesso di difficile comprensione però a Alex piace molto inoltre è normale che magari un tipo di comportamento ironico non possa piacere a tutto il resto della casa.

La casa dunque spaccata in due Alex cerca sempre di fare da paciere con un atteggiamento di grande sensibilità.

Alex Belli, le vere minacce arrivano dall’esterno della casa del Grande Fratello vip? Mila Suarez…

Alex Belli si renderà conto – una volta uscito fuori – di dover affrontare anche una dura polemica che sembra essersi originata proprio fuori dalla casa. La protagonista questa volta è mila Suarez una sua ex fiamma con cui i rapporti sono terminati davvero male.

Alex Belli, poiché la Suarez lo aveva messo in cattiva luce precedentemente parlando di argomenti leggermente spinosi, ha prontamente diffidato la donna prima delle entrate all’interno della sua casa. Mila in realtà non ci sta in quanto dice che non è possibile accettare in uno stato come il nostro che non si può parlare della propria vita passata inoltre Mila dichiara di non voler accettare assolutamente lezione di vita alcuna da una persona che secondo lei non è un esempio di moralità.

Alex Belli che è tra i favoriti all’interno di questa edizione del Grande Fratello vip non solo per il suo atteggiamento davvero gentile e sempre attento nei confronti di Manuel Bortuzzo ma anche perché si è saputo mettere in gioco al 100% all’interno di questo reality confrontandosi davvero con tutti senza creare divisioni e dissapori all’interno dei vari gruppi. Le uniche problematiche di Alex Belli riguardano al momento tutto ciò che è fuori la casa.

Chissà infatti come reagirà il bellissimo attore una volta uscito è arreso sui conto delle situazioni di tensione che si creavano tra lui e la sua ex fiamma durante la sua permanenza in casa. Sembra infatti essere molto conteso e amato dalle donne tanto da suscitare sempre polemiche che hanno come protagoniste proprio le sue ex fiamme.



