Alex Belli, nuovo attacco a Soleil “Ha fatto mesi di trash e ora lo rinnega”/ “Vado fuori di testa!”

Alex Belli torna a parlare di Soleil Sorge e lancia all’ex gieffina un nuovo attacco. Lo fa attraverso le pagine di Novella2000, alle quali ha rilasciato una lunga intervista durante la quale ha voluto chiarire cosa di Soleil gli ha dato tanto fastidio nelle ultime settimane. “Non ho niente contro Soleil, – ha esordito – ma tutte le volte che la sento dire ‘Io mi dissocio e non voglio più far parte del mondo del trash’ vado davvero fuori di testa…Ciccia, hai fatto sei mesi di trash in Tv…Svegliati!” ha tuonato l’attore.

Alex Belli è dunque entrato nello specifico, chiarendo di essere felice del successo della Sorge in TV: “Vorrei precisare, e sono contento di farlo che quello che ho detto su Sole non riguarda assolutamente l’Isola. Sono molto felice per lei che abbia avuto un’altra esperienza lavorativa.”

E allora dove nasce il problema? Alex Belli ha spiegato che: “Il problema nasce dal fatto che lei ora sta rinnegando tutto ciò che è successo in sei mesi di Gf Vip. – chiarendo dunque che – Rinnegare qualcosa che abbiamo fatto, soprattutto quando siamo personaggi pubblici e lavoriamo in televisione, è una delle cose più errate che si possa fare.” L’ex gieffino ha così lanciato la stoccata: “Soleil dice di non amare il trash televisivo e intanto partecipa a trasmissioni dove il trash è uno degli ingredienti.”

Alex Belli, nel corso dell’intervista, ha anche detto la sua sugli attacchi della madre di Soleil Sorge, Wendy Kay: “La madre di Sole è stata molto cattiva con me. Ha detto che Sole deve allontanarsi da me perché addirittura le avrei rovinato l’immagine. Non penso proprio di essere una brutta persona. Ci sono rimasto male. Sono sincero.” Infine si è complimentato con la moglie Delia Duran, ospite fissa a L’Isola dei Famosi: “La sto seguendo e mi piace come Delia stia difendendo Lory e Marco, due persone meravigliose che conosco molto bene.”

