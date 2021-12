Alex Belli palpa seno Soleil Sorge e ride/ “È piatta!”. E lei ha reagito…

Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge sembra essere definitivamente passato da amicizia artistica ad amore artistico, i due dopo gli ultimi avvenimenti non hanno più alcun timore nel farsi vedere insieme e lasciarsi andare ad atteggiamenti intimi anche fuori dalle coperte.

Dopo un momento difficile in cu l’attore ha minacciato, per l’ennesima volta, di uscire dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 dando il via ad una sceneggiata già vista mille volte in cui l’attore chiede ala regia di aprirgli la porta rossa per uscire dalla Casa per recuperare il rapporto con sua moglie Delia Duran dopo che quest’ultima è stata vista in atteggiamenti molto intimi con un altro uomo.

Alex Belli “palpeggiamento artistico” a Soleil Sorge

Nonostante Alex Belli sia il protagonista di sfuriate epiche all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021, il concorrente è anche famoso per i suoi repentini cambi di umore. Dopo la sfuriata l’attore ha ritrovato il buon umore con Soleil Sorge con cui ha scherzato e riso sulla grandezza del suo seno assieme a Manuel Bortuzzo.

Alex ha scherzato sulla grandezza del seno di Soleil palpeggiandolo e dicendo, tra le risate: “È piatta!”. La ragazza non ha reagito male a questa frase e ha ironizzato con lui, probabilmente parafrasando la reazione avuta da Francesca Cipriani durante la scorsa puntata dopo le parole della ragazza sulla chirurgia plastica, dicendo: “È una vita che mi danno della tavola da surf!”

