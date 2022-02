Alex Belli, papà “amareggiato da certi atteggiamenti”/ “Momento di crisi in famiglia”

Mentre le vicende riguardanti la storia di Delia Duran e Alex Belli continuano a far discutere nella Casa e fuori, nel nuovo numero del settimanale Nuovo una voce molto familiare all’attore fa luce su altri aspetti della sua vita. Il giornale diretto da Riccardo Signoretti è infatti riuscito a mettersi in contatto sia con Luca, uno dei fratelli di Alex, che con suo padre. Pare, infatti, che i rapporti di Belli con la famiglia abbiano vissuto un momento di crisi proprio a causa di tutte le situazioni ‘scomode’ che lo hanno visto protagonista in questa settimana tra Delia, Soleil e Stella.

“Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex”, ha svelato il fratello di Alex ai microfoni del settimanale che parla di ‘momento di crisi familiare’. Lo stesso ha poi cercato di entrare in contatto con il papà di Belli.

Roberto Gabelli, il papà di Alex Belli nonché diacono della diocesi di Parma, ha però tagliato corto quando gli è stato chiesto un parere su suo figlio: “Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi… – ha spiegato, per poi aggiungere – L’unica eccezione l’ho fatta per il reality, una cosa che comunque mi è costata molto: anche in quell’occasione, però, avrei preferito non scrivere la lettera, ma le mie sono parole d’affetto che qualsiasi genitore avrebbe scritto al proprio figlio”.

Ad intervenire è stato don Santino Spartà, noto anche come il prete dei vip, che ha confermato il malumore del signor Roberto: “Certamente è amareggiato per le intemperanze del figlio, ma il suo ruolo nella Chiesa non è intaccato da questo”, ha rivelato. Infine si è detto non stupito dal fatto che Alex “abbia deviato la retta via perché la notorietà può dare alla testa, stimolando gli istinti peggiori”.

