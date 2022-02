Alex Belli porta il caffè in camera a Soleil/ Delia Duran sbotta “Così non ci sto!”

Mattinata ad alta tensione, quella di oggi nella Casa del Grande Fratello Vip. La convivenza tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge inizia a farsi complicata, con vere e proprie scenate di gelosia e malumori che hanno in qualche modo coinvolto anche gli altri inquilini. Un gesto dell’ex attore di CentoVetrine avrebbe fatto letteralmente sbottare la moglie venezuelana. Tutta colpa di un caffè di troppo che Alex avrebbe preparato e portato in camera a Soleil, svegliandola prima di lasciarsi andare ad un lungo sfogo con lei.

Venuta a conoscenza dell’accaduto, Delia Duran ha avuto una reazione decisamente forte nei confronti del marito dal momento che si sarebbe sentita del tutto ignorata, dopo appena 48 ore dal suo ingresso, per portare la bevanda a Soleil. Un gesto che avrebbe fatto anche con lei, sentendosi quindi messa sullo stesso piano. Delia si sarebbe così sfogata con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan che le avrebbero dato ragione, criticando l’atteggiamento di Belli.

Alex Belli porta il caffè in camera a Soleil e fa sbottare la moglie Delia: tensione al Grande Fratello Vip

Ciò che ha infastidito maggiormente Delia Duran sarebbe proprio il gesto di Alex Belli di svegliare Soleil Sorge portandole il caffè shakerato. Un’attenzione eccessiva che non avrebbe affatto digerito tanto da farla sbottare: “Prima di pensare di dover conquistare tutti quanti, pensi a me. Le ha pure portato il caffè ed è andato a svegliarla. E no, così non ci sto!”.

Nella Casa del Grande Fratello Vip l’attore ha cercato in tutti i modi di far ragionare la compagna ma almeno in un primo momento non è stato semplice un riavvicinamento tra i due: “Vieni a fare il cameriere a tutti quanti (…) Questo gesto che hai fatto non mi piace, punto”, ha commentato la donna ancora visibilmente arrabbiata per l’atteggiamento di Alex. Ad intervenire sono stati anche alcuni inquilini tra cui Miriana che ha tentato di far ragionare Delia ma senza grande successo. La lite tra la Duran ed Alex ha amplificato anche i malumori tra Soleil e Manila. La lite tra marito e moglie è proseguita anche nel pomeriggio e proprio mentre i due discutevano Soleil si è lasciata andare ad un commento: “Stai parlando di me Dolores? Ma andatevene a fa**lo tutti quanti!”, per poi allontanarsi adirata in giardino.

