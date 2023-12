Alex Belli pronto ad entrare al Grande Fratello 2023?/ Difende Beatrice Luzzi e stronca Massimiliano Varrese

Alex Belli pronto a rientrare al Grande Fratello 2023? L’indiscrezione bomba

È stato tra i protagonisti indiscussi del GF Vip 6 grazie al triangolo con Delia Duran e Soleil Sorge e soprattutto grazie alla nota ‘chimica artistica’ con quest’ultima. Adesso stando a quanto riporta Biccy, Alex Belli è pronto per entrare al Grande Fratello 2023. Si tratta ovviamente solo di ipotesi e suggestioni ma le recenti dichiarazioni dell’attore sembrano spianare la strada per il suo nuovo ingresso. In queste ore, infatti, l’attore non solo ha difeso Beatrice Luzzi ma ha anche stroncato Massimiliano Varrese.

Alex Belli anticipa il vincitore del Grande Fratello 2023/ "Beatrice Luzzi? Ha una dialettica erotica e..."

Per Alex Belli il comportamento di Massimiliano Varrese è inaccettabile e ingiustificabile. L’ex attore di CentoVetrine sul collega non ha speso parole lusinghiere, anzi: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!” E chi è l’uomo alfa per eccellenza se non il ‘Man’ del GF Vip 6? Insomma l’attore sembra intenzionato a rientrare nella Casa più spiata d’Italia per mettere a posto alcune cose e ridimensionare Varrese, Alfonso Signorini accetterà la proposta di Alex Belli?

Alex Belli è Ricky Martin, Tale e quale show 2023/ Sex appeal e carisma per dimenticare Toto Cutugno

Alex Belli vorrebbe entrare al GF 2023: l’anno scorso rifiutò la proposta di partecipare

Nel bene e nel male Alex Belli insieme a Soleil Sorge e Delia Duran è stato il protagonista del Grande Fratello Vip 6 e per questo l’anno successivo era stato richiamato nuovamente a partecipare per risollevare le sorti di un’edizione disastrosa non solo dal punto di vista degli ascolti ma soprattutto nei contenuti e nelle dinamiche. In quell’occasione, però, l’attore, come svela Biccy, rifiutò spiegando anche il motivo: “Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia eccetera. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Poi dopo è stato refreshato, come si dice in gergo tecnico. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”

ALEX BELLI È TOTO CUTUGNO A TALE E QUALE SHOW 2023/ Goggi apprezza, Malgioglio no: "Gridava"

L’edizione di quest’anno, stando alle parole di Alfonso Signorini e soprattutto di Pier Silvio Berlusconi avrebbe dovuto essere meno trash ed all’insegna di valori e correttezza anche al costo di sacrificare gli ascolti. Per il momento, però, il trash non è mancato sia con il triangolo, che alla fine ha stancato ed infatti il protagonista è stato eliminato, formato da Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti che con i pesanti scontri tra concorrenti soprattutto contro Beatrice Luzzi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA