Alex Belli provoca Delia Duran/ “Triangoli al datterino…”: la battuta scatena il web

Alex Belli a mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip 2021 continua a cavalcare l’onda di successo ricevuta con il triangolo che ha fatto appassionare milioni di spettatori tra lui, sua moglie Delia Duran e la gieffina Soleil Sorge.

Negli ultimi mesi Alex Belli ha continuato a deliziare il suo pubblico sui social network con battutine e riferimenti a quanto accaduto lo scorso inverno all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini e recentemente ha pubblicato anche una canzone intitolata proprio “Amore libero”, come quello che ha tanto spiegato all’interno del reality e nei salotti televisivi. Su Twitter come su Instagram, l’attore sa come attirare l’attenzione dei followers che, nell’ultimo periodo, stanno apprezzando anche la sua ironia e, così, l’ultima battuta fatta all’indirizzo della sua Delia ha divertito i suoi followers che hanno apprezzato anche la reazione della Duran.

Alex Belli "Un posto al sole? Ne riparliamo a settembre"/ "Ho altro per le mani..."

Alex Belli sfotte Delia Duran con “il triangolo”

Anche oggi, Alex Belli non ha perso occasione per far ritornare in voga il suo famoso triangolo pubblicando tra le sue stories di Instagram un breve video in cui nel mostrare la sua bravura in cucina ha sfottuto Delia Duran.

L’attore ha ripreso il piatto da lui preparato inquadrando anche sua moglie dicendo: “Visto che hai fatto una stagione intera sul triangolo, eccoti il tuo piatto preferito: i triangoli al datterino”. La donna ha dimostrato di saper stare allo scherzo di suo marito limitandosi a guardare suo marito e il piatto senza dire nulla.

Grande Fratello Vip 7, il ritorno di tre vip?/ "Ospiti per alcune puntate..."

LEGGI ANCHE:

Alex Belli, "Amore Libero" la sua hit dell'estate/ "Voglio un amore senza limiti..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA