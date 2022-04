Alex Belli ‘pupo’ a La Pupa e il Secchione 2022/ Confronto con Mila Suarez e non solo

Non arriva con grande sorpresa la notizia della presenza di Alex Belli nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show 2022 in onda su Italia 1 domani 5 aprile. Alex Belli sarà ospite nelle vesti di “Pupo per una sera”, ruolo già vestito nelle precedenti puntate da Lulù Selassiè e Clizia Incorvaia. Alex Belli affiancherà i tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style e sarà sua premura assegnare punti bonus alla coppia che prediligerà in base ad alcune prove fatte in studio.

Belli, però, sarà in studio non solo come giudice speciale: Alex sarà anche protagonista di un confronto con la coppia in gioco formata da Mila Suarez, sua ex fidanzata, e Mirko Gancitano, suo migliore amico. Inutile dire che il trash è assicurato!

Alex Belli a La Pupa e il Secchione show 2022: lo spoiler

Alex Belli aveva d’altronde spoilerato la sua possibile presenza in qualità di ospite a La Pupa e il Secchione show 2022 qualche settimana fa, nel corso di un’intervista a CasaChi. In quell’occasione aveva infatti dichiarato: “Mi chiedi di giurare che non parteciperò a La Pupa e il Secchione? Sai che questa cosa non la posso dire per più di un motivo. Prima di tutto perché nel nuovo programma di Barbara ci sono dei personaggi inseriti grazie alla mia storia. Quindi in molti sensi sono già coinvolto. Però non sono un secchione e nemmeno un pupo, in verità sono più un circense. Posso dirvi che riguardo a questo show ci sarà un filone che continuerà nella trasmissione“. E, infatti, così è stato.

