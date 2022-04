Alex Belli ricorda Davide Silvestri al GF Vip/ Ma lui lo ignora: amicizia finita?

Alex Belli inizia a sentire nostalgia del periodo trascorso all’interno del Grande Fratello Vip e poche ore fa sul suo profilo Twitter condividendo sul suo profilo un ricordo di Davide Silvestri che imita un’iguana, l’animale che l’attore interpretata durante la sua permanenza all’interno della casa. Non solo, l’attore ha condiviso sul suo profilo instagram una storia con un’iguana in cui ha taggato l’ex coinquilino che però, dal canto suo, ha preferito ignorare il compagno.

Nella foto condivisa si vedono i due ex concorrenti insieme mentre Davide Silvestri è intento nella sua imitazione e Alex Belli lo tiene al guinzaglio. I due all’interno della casa sono stati molto vicini anche se adesso non è dato sapere in che condizioni verta il loro rapporto. In una recente intervista il finalista del Grande Fratello Vip aveva parlato del suo ex coinquilino dicendo: “Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero. Quando se n’è andato ero contento che se ne fosse andato e gliel’ho detto”.

Alex Belli protagonista anche fuori dal GF Vip

Durante questa edizione Alex Belli ha suscitato critiche e complimenti su di lui e sulle vicende che è stato in grado di creare all’interno del reality. Anche Adriana Volpe, durante un’intervista concessa a FanPage l’opinionista ha ammesso nei confronti di Alex Belli: “L’avrei asfaltato in ogni puntata, mi sono anche trattenuta un po’. Però Alex è stato camaleontico, è stata la colonna portante di questa edizione e gli va dato il merito di essere stato protagonista sia dentro che fuori dalla casa”.

Anche dopo la finale del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha continuato a creare alcune dinamiche con gli ex concorrenti del reality, anche con Antonio Medugno che qualche giorno fa ha rivelato di essere finito in un tranello organizzato da Alex Belli. Il tiktoker ha ricostruito la vicenda rivelando come Alex gli avesse dato un appuntamento in cui si sarebbe presentata solo Delia Duran per architettare un finto gossip.

