Dal set di Centovetrine al palcoscenico della vita; Alex Belli ha condiviso tanto con Pietro Genuardi e lo ricorda in maniera toccante oggi a La Volta Buona. A pochi giorni dalla scomparsa improvvisa dell’attore in molti sono ancora attoniti, sopraffatti dal dolore per la perdita di un uomo speciale ancor prima che professionista e stella della recitazione italiana. Come anticipato, oggi nel salotto di Caterina Balivo anche Alex Belli – che con lui ha condiviso per diversi anni il set di Centovetrine – ha deciso di offrire il suo personale ricordo dell’attore e amico.

Voce sommessa e lacrime agli occhi, Alex Belli trattiene a fatica la commozione nel ricordare il compianto Pietro Genuardi; per anni sono passati dal condividere il set e la vita privata, vacanze insieme, momenti di vita. Non c’era solo il lavoro nel loro rapporto ed eloquenti sono infatti le parole dell’attore: “Per me è stato quasi come un fratello, non abbiamo condiviso solo il set ma tutto ciò che succedeva fuori, il tutto per 8 anni. Era un uomo straordinario”.

Alex Belli a La Volta Buona: “Pietro Genuardi doveva ricevere un trapianto di midollo da suo figlio Jacopo…”

Prosegue il ricordo di Alex Belli – a La Volta Buona – di Pietro Genuardi; l’attore ha raccontato di quel barlume di speranza poco prima della scomparsa improvvisa a causa della malattia. Il figlio Jacopo era prossimo a compiere un gesto importante e che avrebbe potuto rivoluzionare positivamente la condizione clinica del papà. Purtroppo, una complicazione recente della malattia non ha lasciato il tempo che il progetto arrivasse a compimento: “Sapevo che era malato e la cosa che mi dispiace di più, e anche a suo figlio Jacopo, è che avevamo un progetto… Trapianto di midollo da parte di suo figlio, il problema è che non ce l’ha fatta per via di questa infezione. Era uno spiraglio di luce, se non fosse stato per questa complicazione forse sarebbe ancora qui con noi”. Alex Belli ha poi aggiunto un ulteriore ricordo: “Io non l’ho mai visto arrabbiato, ho un ricordo di lui pazzesco, abbiamo condiviso anche momenti difficili. Durante una vacanza mi ricordo la sua gioia, la sua forza in ogni cosa facessimo… Voglio ricordarlo così, un faro che illuminava tutti noi”.