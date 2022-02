Alex Belli rielabora il Kamasutra?/ Proposta hot per lui: libro fotografico…

Alex Belli è un protagonista indiscusso del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver animato la casa per tre mesi insieme a Soleil Sorge il cui rapporto continua a scatenare commenti vari, Alex Belli continua a creare dinamiche anche dall’esterno. Il suo matrimonio con Delia Duran si arricchisce di un nuovo capitolo nel corso delle varie puntate del reality e, in attesa di capire cosa accadrà nella sua vita privata, per Alex Belli, potrebbe essere in arrivo una nuova proposta lavorativa davvero bollente.

Il settimanale Chi, nella rubrica “Chicche di gossip” pubblicata sul numero in edicola da mercoledì 2 febbraio, svela una clamorosa indiscrezione riguardante il futuro professionale dell’attore che è anche un fotografo. Dotato di diversi talenti, Belli potrebbe così tuffarsi in una nuova avventura, ma di cosa si tratta?

Alex Belli e la proposta lavorativa bollente: l’indiscrezione

Secondo quanto si legge sul settimanale Chi, Alex Belli potrebbe realizzare una rivisitazione del Kamasutra. Si tratterebbe di un libro fotografico sul famoso manuale erotico. “Una casa editrice ha chiesto all’attore Alex Belli di preparare una rielaborazione del Kamasutra. La rivisitazione del celebre manuale erotico sarà un libro fotografico very hot: Belli accetterà“, si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini.

Belli, dunque, si tufferà nella nuova avventura professionale o deciderà di rifiutare? Per ora, l’attore non commenta la clamorosa indiscrezione su quella che potrebbe essere una nuova avventura lavorativa. Nella casa del Grande Fratello Vip, nel frattempo, Delia Duran continua a pensare al loro rapporto mostrandosi ancora molto dubbiosa sul da farsi.

