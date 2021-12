Alex Belli rissa a distanza con Aldo Montano/ “Sai soltanto usare le mani!”

Alex Belli e Aldo Montano sono ormai entrambi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip (l’attore poiché espulso, l’atleta poiché ha deciso di abbandonare il gioco), ma si sono resi protagonisti di una rissa a distanza, nel dettaglio a mezzo social network. Il tutto è iniziato per una diretta in cui l’ex schermidore italiano ha commentato con toni duri il percorso del marito di Delia Duran nel reality show.

In particolare, Aldo Montano ha criticato aspramente il rapporto tra l’attore e Soleil Sorge: “Se è stato finto è orribile perché ha preso tutti in giro, ma se è stato vero è ancora peggio perché ha mancato di rispetto alla sua donna”. Parole dure, nonostante inizialmente tra lui e Alex Belli fosse nata un’amicizia (rotta poi con una lite). Il commento non è passato ad ogni modo inosservato al diretto interessato, il quale ha ribattuto a toni altrettanto pungenti.

Alex Belli rissa a distanza con Aldo Montano: la replica

La replica di Alex Belli ad Aldo Montano non si è fatta attendere. L’attore, attraverso un post sui suoi canali social, ha risposto all’ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip, accusandolo di essere manesco. “Criticate, giudicate, prendete posizioni. La verità è solo una che con il mio essere fuori dagli schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le mani!”, questo quanto scritto su Twitter.

Il riferimento è proprio al litigio con cui si è chiusa definitivamente l’amicizia che era inizialmente nata tra l’attore e l’atleta. I due avevano discusso animatamente, al punto che Aldo Montano aveva anche dato una pacca sulla spalla ad Alex Belli. Un gesto che non era piaciuto a quest’ultimo, il quale non lo ha evidentemente rimosso e ne ha tratto l’occasione per riportarlo alla mente degli utenti del web. La querelle dunque non sembra destinata a finire.

