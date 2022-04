Alex Belli, ritorno al GF Vip e figlio con Delia: “Spero presto”/ Poi attacca Barù…

Nonostante il Grande Fratello Vip si sia concluso ormai da settimane, Alex Belli continua a far parlare di se. L’interesse sull’attore e sulla sua storia con Delia Duran non si è affatto spento e, anzi, sono in tanti ad interessarsi a quali saranno i loro prossimo progetti. È ormai cosa risaputa che Alex sia impegnato con la sua factory dove presto avrà ospiti ben noti al pubblico.

A confermarlo è stato proprio l’attore su Instagram, rispondendo ad alcune domande poste dai fan attraverso l’apposito box messo da lui a disposizione. Belli ha rivelato che presto lavorerà con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano per un servizio fotografico, ma anche con le tre sorelle Selassiè. Proprio a proposito di loro, e di Jessica Selassiè in particolare, a Belli è stata chiesta un’opinione sulle ultime dichiarazioni fatte da Barù sul rapporto con la principessa.

Alex Belli torna ad attaccare Barù e parla del figlio con Delia Duran

“Di Jessica non sono innamorato, vorrei mettere una fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene, ho un affetto profondo per lei come un’amica. Ma ora facciamola finita, non ce la faccio più”, sono state le parole di Barù a Verissimo. Dichiarazioni commentate da Alex Belli con un “Ma dai…” con tanto di sorriso chiaramente sarcastico. L’attore, infatti, aveva già espresso i suoi dubbi sull’interesse di Barù a Jessica, mettendo pubblicamente quest’ultima in guarda. Qualcuno ha poi chiesto a Belli se vorrebbe tornare come concorrente al prossimo Grande Fratello Vip e lui ha confermato senza esitare: “Assolutamente si!” Infine ha confermato il desiderio di voler diventare presto papà di un bambino avuto dalla sua compagna Delia.

