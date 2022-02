Alex Belli rivelazioni choc/ “Con Delia un figlio, con Soleil neanche un’amicizia fuori dal GF Vip”

Alex Belli ed il chiacchierato ritorno al GF Vip

Le vicende di Alex Belli all’interno del Grande Fratello Vip non sono ancora finite: rientrato con l’intenzione di riconquistare sua moglie Delia Duran, il Vippone continua la sua avventura all’interno delle mura di Cinecittà. Ma il triangolo con Delia e Soleil è forse arrivato al capolinea? Soleil ha deciso di mettere uno stop alle pretese di Alex, che continua ad alimentare l’intimità con lei, causando le gelosie e le ire di sua moglie.

L’ingresso nella Casa di Alex ha infatti subito scatenato un putiferio tra i Vipponi; Delia inoltre ammette di aver baciato Barù solamente per fare un dispetto a Jessica, sua rivale. Alex, rientrato durante la puntata di San Valentino, rimarrà nella Casa il tempo necessario per poter chiarire le sue incomprensioni con Delia, come spiegato Alfonso Signorini. Eppure negli ultimi giorni sembra essere accaduto davvero di tutto, tra baci, allontanamenti, riavvicinamenti e nuove liti che hanno coinvolto ancora una volta Delia e Soleil.

Le sue intenzioni con Delia Duran

Dopo il messaggio areo inviato a Delia Duran, questo è il momento per affrontare in maniera chiara la situazione, un’occasione per ritrovare la via perduta. Per dimostrarle amore incondizionato la modella ha chiesto ad Alex Belli l’esclusiva, in modo tale che solo lei possa essere la donna della sua vita. Dopo l’ultima puntata andata in onda pochi giorni fa tra Delia e Alex è arrivato il momento tanto atteso del chiarimento.

Alex confessa di aver avuto dei momenti di sofferenza e puro sconforto fuori dalla Casa a causa della pesantezza della situazione creatasi, anche a livello mediatico. La loro relazione all’interno del reality ha avuto vari problemi, ma molti li accusano di aver orchestrato tutto per movimentare le acque del GF Vip. Delia vuole recuperare a tutti i costi la relazione con suo marito, ma Alex sarà disposto a scendere a patti con lei per poter mandare avanti la loro storia d’amore?

La dura presa di posizione Alex Belli verso Soleil

Nelle ore precedenti che anticipano la nuova puntata del Grande Fratello Vip, non sono mancati i momenti di forte tensione tra Alex Belli e Soleil Sorge. Se, infatti, con la moglie tutto sembra essere chiarito, con l’amica le cose non andrebbero nel verso giusto. L’attore avrebbe accusato Soleil di aver alzato un muro tra loro due. Poi, parlando con la moglie, ha ammesso che tra lui e Soleil non potrà esserci nulla fuori dal Grande Fratello Vip.

Confrontandosi con Delia Duran, Alex avrebbe messo in chiaro le sue intenzioni future: “Io e Soleil siamo autodistruttivi insieme, non può funzionare. Lo abbiamo capito quando la storia qui dentro ha preso piede, quindi ora ho le idee chiare su di noi”, ha commentato. Da qui il desiderio di staccarsi dall’influencer, eliminando ogni possibilità di contatto anche fuori dalla Casa: “Fuori questo programma non c’è futuro, nemmeno per un’amicizia. Con te ho una sinergia infallibile, ci capiamo, siano connessi, come ti dico sempre”, ha aggiunto, rassicurando la moglie alla quale ha poi avanzato una richiesta molto importante. “Per questo voglio continuare a fare progetti, a curare la nostra famiglia, a costruire qualcosa di solido con un figlio tutto nostro”, ha chiosato.

