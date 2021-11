Alex Belli sbircia piramidali e ha violato regolamento?/ Gf Vip, bufera social ma…

Alex Belli e i piramidali: regolamento violato?

Alex Belli ha violato il regolamento? Sono ore complicate per l’attore, non solo per la lite furibonda con Aldo Montano. Sui social i telespettatori del Grande Fratello Vip 2021 sono arrivati a chiedere la sua squalifica per un gesto sfuggito nella diretta della puntata di ieri, ma non passato inosservato agli occhi di chi stava seguendo i concorrenti tramite Mediaset Extra. Bisogna fare un passo indietro fino al momento delle nomination. Al termine di quelle palesi tra le persone nominabili e Gianmaria Antinolfi, di diritto tra i nominati per la scelta di Carmen Russo (“salvata” al televoto), è arrivato il momento delle nomination degli immuni, tra cui appunto c’era Alex Belli.

Mentre i concorrenti tornavano verso il divano per accomodarsi, l’attore si sarebbe avvicinato ai piramidali per sollevarne due e vedere cosa ci fosse sotto, se il cerchio nero che comporta la nomination palese o quello rosso per il quale invece la si fa all’interno del confessionale. Questo momento è stato prontamente registrato e il video è stato condiviso sui social, dove appunto si richiama alla squalifica per Alex Belli. Ma il condizione è d’obbligo per le ragioni che vi spieghiamo di seguito.

Alex Belli, giallo sulla nomination: l’altra versione sui social…

Al momento il Grande Fratello Vip 2021 non si è espresso pubblicamente sulla vicenda, quindi non è chiaro se verranno presi dei provvedimenti ed eventualmente quali. Probabilmente non mancheranno degli approfondimenti, anche perché pare che non abbia scelto nessuno tra i due piramidali che aveva sollevato. C’è infatti un altro video che conferma ciò, cioè che riprende Alex Belli durante le nomination mentre “pesca” una piramide diversa da quelle che avrebbe già guardato. Inoltre, sui social, tra chi ha preso le difese dell’attore, c’è chi sostiene che la verità sia un’altra ancora.

Cioè che quanto si vede nel video è relativo alla fine della puntata. “Stanca di dirlo. Alex Belli non mi piace, ma le bugie ancora meno. Era già finita la puntata, scorrevano i titoli di coda. Non inventate le cose solo per dar contro a questo o all’altro. A prescindere dalla realtà dei fatti. Ma dove stiamo finendo?“, ha fatto notare una utente.

infatti non ha scelto neanche uno di quelli che ha toccato 🤦🏼‍♀️ pur di attaccarlo si fa di tutto pic.twitter.com/YUFChlGXPM — setha cohen ♍️✨ (@legillimens_x) November 2, 2021





