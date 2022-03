Alex Belli scontro con Antonio Medugno per Delia Duran/ Esplode la gelosia…

Il triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Antonio Medugno ha ormai mandato in archivio la liaison dell’attore con Soleil Sorge. Recentemente, infatti, il buon Belli è impegnato nella riconquista della moglie, attualmente al GF VIP per riflettere sulla sua situazione sentimentale. Proprio all’interno della casa più spiata di Italia, la modella venezuelana si è avvicinata sensibilmente al giovane Antonio Medugno, con il quale ha consolidato un certo feeling. Un rapporto che ha fin da subito insospettito Alex, che attraverso il suo account Twitter ha messo in guardia il concorrente gieffino.

Antonio Medugno/ Allenza con Davide Silvestri e il feeling con Delia...

“Sono felice che tu abbia trovato l’equilibrio, ma ricordati che certe battute a doppio senso e sguardi da Conquistadores alla Donna che amo te le puoi risparmiare, vai avanti per la tua strada in modo tale che non si scontri mai con la mia”, ha tuonato Alex Belli.

Delia Duran e Antonio Medugno più vicini, Alex Belli perde la testa

Difficile quindi ipotizzare un amore libero tra Alex, Delia ed Antonio, dato che il primo ha già marchiato il territorio. Tra Belli e Medugno, oltretutto, non sembra correre buon sangue. Ma adesso l’attore dovrà fare i conti con il rapporto instauratosi tra sua moglie e il modello del Grande Fratello VIP, con quest’ultimo che non ha perso occasione nemmeno nelle ultime ore di manifestare la sua vicinanza a Delia. “Sono felice che tu sia qui, la tua presenza mi piace”, ha confessato Medugno alla Duran. Il tutto sotto gli occhi di Alex Belli, che da lontano mastica amaro e pensa come riconquistare Delia. Altro che amore libero…

Delia Duran e Antonio Medugno "Non voglio starti lontana…"/ La gelosia di Alex Belli

LEGGI ANCHE:

Katarina Raniakova, ex moglie Alex Belli l’attacca "Ora è irriconoscibile"/ "Prima era pulito e non fumava...

© RIPRODUZIONE RISERVATA