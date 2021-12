Alex Belli scrive a Delia Duran/ “Voglio che tu sia la madre di un piccolo Belli”

Alex Belli ha scritto una lettera d’amore per la moglie Delia Duran. Prima del suo ingresso come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha voluto esprimere la sua riconoscenza nei confronti della moglie che ha lottato in questi mesi per il loro amore. Alex Belli le ha scritto: “Cara Delia, ed eccoci qua. Sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Tutto questo percorso è stato bello, emozionante, pieno, è stato veramente vissuto. Lo so, è difficile farci capire, farci capire dal mondo. Lottare per te, non ho mai smesso di lottare per il nostro amore”. Alex Belli definisce lui e Delia Duran due guerrieri, due anime forti che cercano sostegno l’uno dall’altra: “Questo è quello che noi siamo, due guerrieri, due anime forti che hanno bisogno l’uno dell’altra, e senza di te sono veramente perso, e mai, mai come in questo periodo lontano dai tuoi sguardi, dalla tua pelle, dai tuoi occhi che mi guardano e mi rassicurano, ho capito quando tu sia fondamentale per me, per la mia vita, per il mio equilibrio”.

Alex Belli al termine della lettera rivela di voler diventare padre e aggiunge che vuole che sia proprio Delia Duran la madre di suo figlio: “Con questa lettera voglio esprimerti tutta la mia riconoscenza per quello che sei e per quanto sia una donna veramente speciale. Una donna che voglio che sia la madre di un piccolo Belli, un bambino che crescerà nell’amore, nel nostro amore”.

Delia Duran ha deciso di rivolgersi ai suoi avvocati dopo il post pubblicato da Carlo Cuozzo sui social. L’uomo aveva dichiarato che tra loro due c’era stata una storia e che Delia aveva addirittura chiesto a Carlo di coinvolgere la sua amica Claudia in un ménage a trois. È di poco fa, infatti, il messaggio con cui Delia Duran ha affermato di essersi rivolta al proprio avvocato per tutelarsi dalle dichiarazioni dell’uomo e di non meglio precisati soggetti che, per ottenere visibilità, avrebbero raccontato falsità sul suo conto. “Con riferimento alle dichiarazioni di contenuto diffamatorio diffuse sui social media da tale Carlo Cuozzo in relazione a un asserito flirt sentimentale che hanno gravemente leso la mia onorabilità e reputazione, comunico di aver dato incarico al mio legale di fiducia di tutelare e difendere la mia immagine in tutte le sedi competenti, censurando lo spregevole comportamento di certi soggetti che per avere un momento di visibilità non hanno esitato a millantare in modo assolutamente illecito situazioni e vicende del tutto false e inveritiere che altro non fanno se non ledere la mia reputazione, onore e decoro”, ha scritto Delia Duran sui social replicando alle accuse di Cuozzo. Delia sarebbe già in quarantena per poter accedere nella casa del Grande fratello Vip come concorrente.

