Alex Belli scrive a Soleil Sorge “Sarò con te”/ “Dovevo tutelare la mia vita privata”

Alex Belli prima defollowa Soleil Sorge poi le scrive su Twitter. È infatti indirizzato a lei l’ultimo messaggio postato dall’attore dopo il loro incontro avvenuto nel corso della diretta del Grande Fratello Vip del 29 dicembre. In questo scrive: “Io sono sempre stato e sarò con Te, ho visto il tuo animo gentile, nonostante ho dovuto prendere decisioni per tutelare la mia Vita Privata, l’amicizia Artistica e telepatica la conservo nel cuore, nonostante tu voglia farmi vedere solo la tua gemella Stronza! EYES NEVER LIE #axb”.

Alex ribadisce i suoi sentimenti per Soleil ma sottolinea la decisione di allontanarsi da lei per tutelare la sua storia d’amore con Delia Duran e, quindi, la sua famiglia. Intanto nella Casa anche Soleil torna a parlare di lui dopo l’incontro avvenuto nell’ultima diretta.

Soleil Sorge parla di Alex Belli dopo il loro ultimo incontro: “La sua uscita è stata positiva”

Confidandosi con Eva Grimaldi, Soleil Sorge ha ammesso di aver ricostruito un rapporto con tante persone nella Casa dopo l’uscita di Alex Belli. “Diverse ragazze mi sono venute a dire che mi sentivano distante da tutti gli altri perché eravamo insieme sempre, e quindi non ho neppure avuto modo di costruire, di vivere il rapporto con gli altri altrettanto.” ha dichiarato l’influencer, concludendo “Quindi su questo fatto qui è stato solo positivo la sua uscite, perché solo in questi giorni sto vivendo molto più tutti gli altri”. Contenta delle sue ammissioni, Eva l’ha appoggiata, ricordandole che è questo il vero percorso del Grande Fratello.

