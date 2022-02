Alex Belli senza freni, Federica Calemme “Mi ha chiesto di incontrarci!”/ “Mai stata la sua musa”

Federica Calemme sbugiarda Alex Belli “Mai mandato mie foto!”

Dopo Gianmaria Antinolfi, ecco Federica Calemme ospite di “Casa Chi“, la live-stream su Instagram ideata e condotta dai giornalisti Azzurra Della Penna, Valerio Palmieri e Gabriele Parpiglia, con l’ausilio di Rosalinda Cannavò. La showgirl campana, tra le altre cose, ha voluto precisare l’indiscrezione che ha visto un presunto “due di picche” di Alex Belli. Federica Calemme ha commentato così: “Io non sono mai stata la musa di Alex Belli. Io ho sentito anche questa storia che in agenzia aveva avuto delle foto mie che lui aveva scartato. Non è vero! Io non ho mai mandato delle foto a lui. Anzi lui su Instagram mi segue, mi ha scritto…ho le chat e voleva incontrarmi a Milano per fotografarmi ma non c’è mai stata l’occasione. Lui voleva fotografarmi ma non ci è riuscito, mi ha scritto lui”. Chi dei due non ha detto la verità?

Delia Duran esausta "Alex Belli mi sta distruggendo"/ "Dovrebbe ricostruire, invece…"

Federica Calemme nuova wild card nelle storie di Alex Belli?

Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha smentito le parole di Alex Belli, aggiungendo che l’attore parmense ha provato a incontrarla fuori dalla casa, quando era ancora sposato (davvero?) con Delia Duran. Qualche giorno fa, l’ex volto di Centovetrine aveva dichiarato di aver ricevuto delle fotografie dalla modella per poter lavorare per lui, cosa smentita oggi da Federica Calemme che ha anche aggiunto che è successo l’esatto contrario: è stato Alex Belli a contattarla e che lei ha conservato anche le chat a testimonianza di quanto affermato. La showgirl de “L’Eredità” troverà spazio nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, diventando la wild card nel triangolo Soleil Stasi – Alex Belli – Delia Duran. L’attore emiliano commenterà le sue parole prima di entrare nella casa di Cinecittà?

