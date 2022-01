Alex Belli, sfogo dopo la cacciata di Signorini/ “Game over, torno nella mia factory”

Alex Belli continua ad essere l’indiscusso protagonista dell’edizione 2021-2022 del Gf Vip e lo si è capito anche da quanto accaduto durante la diretta di ieri sera. Nonostante l’attore di Centrovetrine sia da più un mese fuori dai giochi, lo stesso continua a tessere la tela del complicato rapporto a tre con Delia Duran e Soleil Sorge. Ieri c’è stato l’ennesimo faccia a faccia fra il trio che sarebbe dovuto essere chiarificatore, ma come sempre Alex Belli si è mostrato alquanto criptico, non convincendo fino in fondo i telespettatori e soprattutto Alfonso Signorini sulla sua versione di “amore libero”.

E così che proprio il direttore di Chi ad un certo punto è sbottato, e vedendo che Alex Belli continuava a “supercaz*olare”, per utilizzare un termine usato settimana scorsa da Adriana Volpe, l‘ha buttato fuori dallo studio: “Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire… Mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori. Mi rifiuto di lavorare così, vai pure fuori”. L’attore, marito di Delia Duran e amico artistico di Soleil Sorge, non ha potuto fare altro che lasciare mestamente lo studio, alzandosi infuriato dalla sedia.

ALEX BELLI, SFOGO SU TWITTER: “GAME OVER, RITORNO NELLA MIA FACTORY”

Soltanto qualche ora dopo è giunta la replica ufficiale dello stesso Alex Belli, che attraverso il proprio seguitissimo profilo Twitter ha pubblicato il seguente post: “Game over. Ritorno nella mia factory creativa dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato, che si chiama libertà di espressione di vita”. Non è più il mio game”.

Come sempre le parole di Alex Belli si prestano a molteplici interpretazioni, e sono molti coloro che si stanno interrogando sul significato di tali frasi: Alex Belli lascia definitivamente il Gf Vip nel senso che non comparirà più in studio? Oppure, il suo è un discorso che allude al non voler più tornare sull’argomento Soleil-Delia? Lo scopriremo senza dubbio venerdì sera, o magari anche prima, in caso di ulteriori tweet e notizie di gossip.

