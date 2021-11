Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge al GF Vip?/ “Avrei voluto incontrarti prima”

Alex Belli e Soleil Sorge continuano a trascorrere molto tempo insieme. Dopo aver ricevuto il messaggio dalla moglie Delia Duran, l’attore non ha cambiato il proprio atteggiamento con l’influencer con cui ha instaurato sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2021 un bel feeling. in seguito allo scontro con Aldo Montano, Alex Belli ha ritrovato la serenità accanto a Soleil Sorge con cui, in sauna,ha ripercorso del tappe del loro rapporto ammettendo che gli sarebbe piaciuto incontrarla prima.

“Il nostro rapporto è una cosa unica e non dobbiamo scalfirlo per nessuna ragione al mondo” dice l’attore. “Anche fuori di qui, probabilmente, sarebbe stato lo stesso. Magari non avremmo avuto lo stesso modo di conoscerci, ma sai com’è il destino porta tante cose diverse“, risponde Soleil. “Avrei voluto incontrarti tante volte”, ammette poi l’attore.

Alex Belli e Soleil Sorge, rapporto speciale al Grande Fratello Vip 2021

Di fronte alla dichiarazione di Alex Belli, Soleil Sorge sorride. “Avrei voluto incontrarti tante volte, ma ti parlo di diverso tempo fa”, puntualizza l’attore. “Si vede che doveva andare così e forse è meglio. Pensa se ci fossimo incontrati prima avremmo avuto un’altra esperienza e non avremmo avuto quello che stiamo avendo qui”, dice ancora Soleil.

Tra i due, dunque, il rapporto speciale continua. Soleil è sicuramente la persona con cui Alex Belli trascorre la maggior parte del suo tempo. Il messaggio tra i due, dunque, non è stata scalfita dal messaggio di Delia Duran mentre il settimanale Chi ha spifferato il nome del presunto fidanzato della Sorge.

