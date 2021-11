Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge “Farò di tutto per renderti felice”/ Delia Duran ‘tradita’ al GF VIP?

Alex Belli e Soleil Sorge sono sempre più vicini

Ad Alex Belli e Soleil Sorge trascorrere ventiquattro ore su ventiquattro ore sempre insieme nella casa del Grande Fratello Vip 2021 ha fatto nascere un rapporto davvero speciale tra Alex e Soleil. Dopo il massaggio bollente che ha regalato alla Sorge, durante la serata del giovedì sera durante la quale hanno organizzato una cena americana per la Festa del Ringraziamento su richiesta di Soleil e delle Principesse Selassiè, Alex Belli si è lasciato andare ad una dichiarazione importante nei confronti dell’influencer.

Durante la serata dedicata alla Festa del Ringraziamento, Alex Belli ha scelto di ringraziare Soleil Sorge che è stata al suo fianco sin dai primi giorni. I due, infatti, si sono supportati a vicenda difendendosi e restando sempre uniti anche quando la reazione di Delia Duran avrebbe potuto allontanarli. Soleil ha particolarmente apprezzato i ringraziamenti di Alex che si è poi lasciato andare ad una dichiarazione importante.

Alex Belli si sbilancia con Soleil Sorge

Nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 2021, in piena notte, Alex Belli e Soleil Sorge si abbracciano e si coccolano. “Ho amato il tuo ringraziamento” dice Soleil abbracciando dolcemente l’attore a cui è legata da un sincero affetto. Alex, a sua volta, ricambia dolcemente l’abbraccio e stringe l’influencer tra le sue braccia. Sotto il cielo di Roma, Alex e Soleil si stringono e l’attore coglie l’occasione per dirle parole importanti. “Ti voglio sempre vedere splendere. Farò di tutto per renderti felice”, dice ancora l’attore.

Nonostante le critiche ricevute nelle scorse settimane, nonostante la reazione della moglie Delia che, durante un confronto aveva ammesso di essere delusa dal suo atteggiamento, Alex non riesce a stare lontano da Soleil. L’attore, infatti, più volte ha sottolineato di non voler rinunciare al suo rapporto con Soleil con cui la complicità è sempre più forte. Cliccate qui per vedere il video.



