Alex Belli si ‘dichiara’ a Soleil Sorge “Non riesco a starle lontano”/ E Delia Duran?

Alex Belli sempre più vicino a Soleil Sorge. Nella Casa del Grande Fratello Vip l’attrazione tra i due si fa sempre più palpabile e presente ed è proprio l’attore a confessarlo in un confessionale. Nonostante il messaggio della moglie Delia Duran, Alex confessa di non poter stare lontano da Soleil: “Mi hanno inculcato nella testa di starle un po’ più lontano ma alla fine non ce la faccio. È magnetica.”, confessa.

L’attore ancora spiega: “Faccio fatica a volte a stare lontano da lei, ho bisogno di lei in questi momenti qui, ho bisogno della sua pazzia, della sua follia. Molto probabilmente tutto questo senza di lei sarebbe molto più difficile. È tutto un incontro durante la giornata: vedo che lei mi cerca, a livello telepatico, è inutile negarlo, ci cerchiamo e ci manchiamo. Mi fa star bene e se una cosa mi fa star bene è giusto che la viva e me ne fott* di tutti.”

Le stesse parole Alex Belli le dice anche direttamente a Soleil Sorge. L’attore le apre il proprio cuore, dicendole di non poter fare a meno di lei nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex di Uomini e Donne non appare stupita dalle dichiarazioni di Belli e in un confessionale spiega il perché: “In realtà le parole che lui mi ha detto sono meravigliose ma non mi hanno sorpresa più di tanto perché certe cose si sentono, non c’è bisogno di dirle.” Un ulteriore avvicinamento, dunque, per i due gieffini che potrebbe scatenare un nuovo intervento di Delia Duran: chissà che non faccia presto il suo ingresso nella Casa per un confronto faccia a faccia con entrambi.

