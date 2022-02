Alex Belli si regala una Lamborghini bianca/ Dopo il Gf Vip popolarità alle stelle

E mentre sul piccolo schermo il pubblico segue gli intrigati sviluppi dell’amore libero con Delia Duran e Soleil Sorge, Alex Belli si toglie uno sfizio niente male… Alex Belli, nonostante non sia più ufficialmente un concorrente della sesta edizione del “Grande Fratello”, continua a tenere banco. Il 39enne di Parma, infatti, con il “triangolo” amoroso che vede protagoniste anche Delia Duran e Soleil Sorge, ha catalizzato l’attenzione del pubblico. Non stupisce quindi il fatto che la sua presenza nel reality sia caratterizzata, anche, da un cachet stellare. Un cachet che ha permesso all’attore di togliersi uno sfizio davvero niente male… Di cosa stiamo parlando? Presto detto L’attore ha iniziato il suo percorso nella “casa” caratterizzando l’esperienza attraverso il forte legame di fratellanza con Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Sdoganandosi dal gossip che spesso lo vede protagonista, Alex stava dunque mostrando un lato inedito del suo carattere.

A colpire, poi, anche le parole sempre piene d’amore per la “moglie” Delia Duran, con tanto di desiderio di diventare, presto, padre. Improvvisamente, però, la “svolta”, con il suo essere sempre più vicino a Soleil Sorge. Si incrinano i rapporti dei “tre moschettieri” e inizia quella che molti definiscono una “soap opera”. Alex Belli parla di una chimica artistica con Soleil Sorge. Loro, sono amici speciali – spiega l’uomo – ma quel che succede sotto le coperte rimane ancora un mistero. Si parla anche di amore ma, allo stesso tempo, Alex continua a sostenere che la donna della sua vita sia Delia. Inizia così una serie di “tira e molla” che lascia tutti interdetti, soprattutto le dirette interessate. Come tutti sanno, l’attore lascia infine il gioco e al suo posto entra proprio la Duran, decisa a fare luce su tutta la vicenda. La storia del “triangolo”, dunque, continua, tra confronti, riappacificazioni e continui nuovi colpi di scena. Il pubblico, infatti, impara a conoscere anche Stella, la collaboratrice di Alex, amica di Delia. Un rapporto così stretto da entrare anche nella sfera più intima della coppia. L’attore professa “l’amore libero”, rispettoso dell’altro ma senza schemi e, soprattutto, da condividere con Delia.

ALEX BELLI SI REGALA UNA LAMBORGHINI: 5MILA EURO A SETTIMANA NELLA CASA DEL GF VIP?

Un modo di vivere il sentimento le cui “regole”, però, almeno stando ai fatti, non paiono poi così chiare ai più. Ed è proprio per questo che la storia continua ad appassionare. E i suoi protagonisti non lesinano in quanto a continue emozioni da regalare al pubblico. Rispetto agli altri concorrenti della sesta edizione, dunque, la “storia trainante” del reality di Alfonso Signorini è proprio quella di Alex, Delia e Soleil. A poche settimane dalla fine dei giochi, difficilmente altre vicende potranno rubare la scena! Facile quindi immaginare quanto tutto questo abbia donato all’attore, oltre a una rinnovata visibilità, dei guadagni niente male.

Qualcuno ha fatto “i conti in tasca” all’uomo parlando di una cifra stellare. Secondo indiscrezioni, Alex avrebbe percepito un compenso di circa 5 mila euro a settimana. Impossibile poi conteggiare tutte le ospitate, eventuali nuove sponsorizzazioni etc. Ovviamente, per quanto riguarda il cachet, siamo nel campo delle mere ipotesi visto che l’attore non ha mai confermato la notizia. È però certo che Belli si è recentemente tolto uno sfizio inaccessibile ai più. L’attore è ora proprietario di una super moderna (e costosissima) Lamborghini bianca. Sul web, infatti, è ormai virale un video in cui si vede il 39enne con il suo ultimo lussuosissimo acquisto!. L’amore, insomma, porta a guadagnare traguardi davvero niente male!





