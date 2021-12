Alex Belli si sfoga dopo il confronto con Soleil Sorge/ “Mi dispiace per chi…”

Alex Belli e Soleil Sorge hanno avuto un altro confronto. Durante la puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli, in collegamento da casa e non in studio, ha parlato nuovamente con Soleil. Alex ha ribadito di voler bene alla gieffina mentre Soleil gli ha continuato a lanciare delle frecciatine. Soleil è apparsa indispettita da questo ulteriore confronto tanto che Alex Belli prendendo la parola le ha spiegato: “Io e te Soleil abbiamo una cosa in comune. Io sto gestendo la mia vita e questa spettacolarizzazione non ha assolutamente senso se non che stiamo all’interno di un circolo mediatico che ci travolge”. Poi Alex ironicamente sentenzia: “Non hai fatto caso alla variante Belli che è quella che vuole mettere un punto a questa situazione”.

Numerosi i commenti sui social. C’è chi scherza sulla variante Belli scrivendo: “Spero che esca presto un vaccino così se ne va a f******”. C’è chi addirittura sospetta che la variante Belli sia solo un codice per avvisare Soleil dell’arrivo di una nuova concorrente: “La variante Belli, l’altra faccia della medaglia, il quarto enigma … è il messaggio in codice, per avvisare Soleil dell’entrata al GF di Delia”. Se così fosse ci sarebbe da divertirsi. Il triangolo Delia, Alex Belli e Soleil Sorge continua a far discutere. Nonostante la squalifica dell’attore che non ha rispettato le normative Covid, Belli continua ad avere tutta l’attenzione dei media.

Al termine della puntata, Alex Belli si è però sfogato su Twitter e ha replicato a coloro che si aspettavano un confronto pieno di odio e rabbia: “Mi dispiace per chi vuole risposte con Odio!! Ma io risponderò sempre con Amore, perché questo è quello che sono! E in un mondo che vuole scontro e cattiveria, che vuole confronti con livore, andrò sempre controcorrente”. Fatto sta che Alex Belli non ha mai dimenticato Soleil Sorge tanto che giorni fa le ha rivolto una dedica al pianoforte. Tra i tanti video che in questi giorni Alex Belli ha pubblicato con e senza Delia Duran, il più nostalgico è stato quello registrato il giorno della Vigilia per i suoi ex compagni di avventura. “Visto che avete il pianoforte in casa ma nessuno lo sta più suonando, a questo punto voglio dedicarvi io una bella cosa. Mi mancate tanto”, dice l’ex concorrente prima di far scivolare le sue dita sui tasti del piano e intonare una rivisitazione di Bella, un brano tratto dal musical Notre Dame De Paris, dove al posto del nome della zingara Esmeralda compare quello di Soleil Sorge. “Volesse la Ricciarelli, la vita passerei con le mie dita tra i capelli di Soleil”, ha cantato Alex Belli, prima di scoppiare in una sonora risata. Dal canto suo, Soleil Sorge sembra totalmente indifferente alle frecciatine di Alex, al punto che durante una conversazione con Davide Silvestri e Alessandro Basciano, ipotizzando un nuovo confronto con l’ex fiamma, la Sorgè ha dichiarato: “Se dovesse tornare gli direi di fare direttamente questa dichiarazione d’amore e finirla qua”.

