Alex Belli si trasforma in Damiano dei Maneskin/ Lite furiosa in treno con Delia e…

Alex Belli si trasforma in Damiano dei Maneskin. In un video diventato virale sui social vediamo cantare dapprima Damiano. La canzone in questione è “Beggin”. Improvvisamente appare Alex Belli al pianoforte che suona “cantando” un pezzo. Ricordiamo l’espressione basita di Aldo Montano. Il risultato è davvero strepitoso e ha mandato in visibilio non solo i fan dei Maneskin ma anche quelli del reality. Sui social, sono arrivati una pioggia di commenti. Qualcuno ha commentato il video parlando di un duetto artistico mentre altri hanno sottolineato il fatto che Alex Belli abbia rubato la scena a Soleil Sorge che mirava ad essere l’unica protagonista di questa edizione. A parte la bellezza, Damiano dei Maneskin e Alex Belli non sembrano avere nulla in comune. La creatività che arriva dalla rete è però infinita ed è stata giustamente premiata.

Intanto, il capo progetto del Grande Fratello Vip è tornato a parlare di Alex Belli confermando che la sua squalifica ha scombinato le carte: “Si è incespugliato, come lui stesso ha confessato, in una storia che è sfuggita al suo controllo. Il teorico della ‘chimica artistica’ è stato chiamato ad affrontare gli effetti delle sue scelte provocatorie e delle sue spregiudicate teorie sulla vita di coppia”, ha rivelato.

Alex Belli e Delia Duran sono stati beccati in treno nel pieno di una lite. Delia avrebbe addirittura lanciato la fede addosso a Belli. Secondo alcuni passeggeri testimoni dell’accaduto, martedì 14 dicembre Alex e Delia Duran sono saliti a bordo del treno alla stazione di Bologna diretti a Milano e inizialmente sembrava che tutto fosse tranquillo. A un certo punto la lite: “Non me ne frega un c**zo, tre mesi di questa str**zata” avrebbe anche esclamato lei per poi togliersi la fede e lanciarla ad Alex Belli, furiosa. La discussione sarebbe andata avanti per tutta la durata del viaggio a bassa voce, fino all’arrivo a Milano. Non è l’unica indiscrezione che però è emersa.

Nelle ultime ore, Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione di un utente che la informava di aver assistito ad una presunta scenata che Delia Duran avrebbe fatto ad Alex Belli in un hotel. Pare che lei abbia addirittura colpito l’attore con una valigia. Insomma pare che sia un’aria ancora molto tesa tra i due e che la riappacificazione sia ancora, almeno per il momento, lontana. Alex sarà ospite in studio nel prossimo appuntamento con il Grande Fratello Vip in onda venerdì 17 dicembre e prossimo e sicuramente per l’occasione farà ulteriore chiarezza su come stiano procedendo le cose con Delia. Per ora, Alex Belli non è tornato a farsi vivo nemmeno sui social trincerandosi dietro il silenzio.



