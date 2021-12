Alex Belli smette di seguire Soleil su Instagram/ Il web attacca “Costretto da Delia”

Dopo l’ennesimo confronto in diretta al Grande Fratello Vip, Alex Belli ha deciso di smettere di seguire Soleil Sorge su Instagram. La 29esima puntata li ha visti ancora una volta faccia a faccia, in un confronto-scontro che ha portato Soleil a ribadire di trovarlo finto e interessato soltanto allo show. Per tutta risposta, una volta salutata la Sorge, Belli ha ‘agito’ sui social, defollowandola. Una mossa che ha scatenato sul web un fiume di commenti e di critiche per l’attore.

Alessandro Basciano vs Alex Belli/ "P*rla, parla di me perché vado forte sui social"

Una, però, l’ipotesi che in più avanzano: “È stato costretto dalla moglie Delia Duran a togliere il ‘segui’ a Soleil, sicuro!” Qualcuno anzi ritiene che sia stata proprio Delia a defolloware la Sorge attraverso il profilo del marito. Fatto sta che in tanti si dicono stufi di questo teatrino e non solo fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe stronca Soleil Sorge “Non sei vittima di Alex Belli”/ Delia Duran applaude

Alex Belli e Soleil Sorge, nella Casa del GF Vip dicono basta: “Si parla solo di loro!”

Anche in Casa, dopo l’ultima puntata, alcune Vippone hanno manifestato forti lamentele per l’ennesimo capitolo su Alex e Soleil. Tra le prime Eva Grimaldi che, in camera con Manila Nazzaro e Carmen Russo, ha dichiarato: “Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Io ero appassionata, adoravo da casa. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione, sembrava Beautiful. All’inizio ti appassiona ma adesso basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo… basta! Stasera quanto è durato? Un’ora, un’ora e mezza… basta!” Manila si è detta d’accordo: “All’inizio ti appassionava, poi dopo? Qui sono successe mille cose in questo ultimo mese, ma noi non abbiamo mai avuto un minuto per le nostre cose. Spero però che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Altrimenti siamo state qui solamente a riscaldare.. e a lavare i piatti?”

Alessandro Basciano asfalta Alex Belli/ "Invece di parlare di me, pensa a tua moglie"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)





© RIPRODUZIONE RISERVATA