Alex Belli smonta il gesto di Alessandro Basciano/ “Il red carpet è destinato…”

Alex Belli commenta il gesto fatto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia da Alessandro Basciano. Proprio l’altro giorno infatti Basciano ha colto tutti di sorpresa quando tirando fuori l’anello si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni chiedendogli di sposarlo. Il gesto ha sollevato polemiche e critiche e in molti hanno pensato che il red carpet non fosse adatto per una proposta di quel tipo. A soffiare sul polverone mediatico ci ha pensato anche Alex Belli che intervistato da SuperGuida Tv ha espresso un suo parere. Secondo Alex, il gesto di Alessandro non è da condannare ma il luogo in cui è stato fatto la proposta sarebbe invece stato fuori luogo. Belli ha infatti sottolineato come il red carpet debba essere destinato al passaggio delle attrici e degli attori che hanno avuto dei meriti per trovarsi al Festival del Cinema di Venezia: “Ormai si critica qualsiasi cosa. Penso che il gesto si possa condividere o meno. Forse magari il red carpet è destinato ad altre cose. Io però auguro il meglio a loro perché ho visto il loro amore nascere. Sono due ragazzi giovani e il claim deve essere che l’amore vince su tutto anche sul red carpet”.

Sono in molti però a ritenere che il red carpet di una manifestazione così importante come la Mostra del Cinema di Venezia non sia il luogo adatto per una proposta che in molti hanno definito trash. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati criticati addirittura dalla stampa internazionale. Con un post su Twitter, il giornalista inglese di GQ Jack King ha ironizzato sull’episodio: “Non un influencer italiano che fa la proposta alla sua ragazza sul red carpet di The Son, un film profondamente cupo sulla depressione clinica”.

Alex Belli è tornato poi sulla polemica relativa a Orietta Berti. Pochi giorni fa, l’ex gieffino aveva criticato la scelta di Alfonso Signorini. Orietta Berti sarà infatti una delle opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito, Alex Belli ha stuzzicato la cantante: “Andiamo bene! Magari scegliere forza lavoro un po’ più giovane con memoria e possibilmente che non sia già in pensione, poi meno male che si dice largo ai giovani!”. A prendere le parti di Orietta sono intervenute le donne del piccolo schermo come Vladimir Luxuria: “Alex Belli? Avrebbe voluto fare lui l’opinionista al posto di Orietta. Rosica, semplicemente! Secondo me avrebbe scritto male di qualunque altra persona. Probabilmente voleva starci lui su quella poltrona. Inoltre, aggiungo, che la giovinezza, la gioventù, non è un dato anagrafico. Conosco dei giovani molto vecchi. Orietta Berti è giovanissima, frizzantissima, e aggiungo meno male che c’è”.

Nell’intervista a SuperGuida TV, Alex ha voluto chiarire il suo pensiero dicendo di stimare Orietta Berti: “Ho un grande rispetto per Orietta Berti. Sono un provocatore e la stimo come donna e professionista. Ho semplicemente detto che Orietta non ha capito bene l’impegno duro che richiede il Grande Fratello Vip. Poi ho fatto un post in cui auguravo il meglio a tutta la produzione, ad Alfonso e anche ad Orietta a cui voglio bene”.











