Alex Belli, Soleil e Delia: il triangolo aveva un copione?/ Lui nega: “Nella Casa…”

C’era un copione ad ispirare le dinamiche – dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip – del triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran? A negare categoricamente questa ipotesi sono stati – nell’intervista concessa a Verissimo in onda oggi su Canale 5 – due dei diretti interessati, marito e moglie. In particolare è stato proprio l’attore a prendere posizione e a smentire le malelingue, secondo cui quanto andato in scena nella Casa più spiata d’Italia è stato tutto frutto di una sceneggiatura creata ad arte per “fare lo show”. E qui attenzione: perché le opinioni dei telespettatori divergono. Da una parte c’è chi crede che tutto sia stato orchestrato da Alex Belli, nella parte del grande manipolatore, con la complicità di Delia; altri, però, aggiungono un dettaglio: Soleil non è stata vittima del gioco di coppia, ma protagonista consapevole dell’intera “macchinazione”.

DIEGO DALLA PALMA, ABUSI E PANSESSUALITÀ/ "Sono arrivato a prostituirmi"

Alex Belli nega: “Nessun copione scritto”, ma non si placa la polemica sul rapporto tra lui e Delia Duran

Lo stesso Alfonso Signorini, qualche puntata fa, non ha potuto negare che la domanda sulla veridicità di quanto visto all’interno del reality era da considerarsi quanto meno legittima da parte di ogni spettatore. Tutti i fan del programma – chi più chi meno – sono stati infatti portati a domandarsi se la cosiddetta “chimica artistica” tra Alex e Soleil, al pari dei loro “messaggi altruistici”, fossero una scena ben recitata o invece il risultato di un’attrazione irrefrenabile da parte di entrambi. Lo stesso vale per il bacio “finto” dato da Delia fuori dalla casa: è stato davvero il fallo di reazione di una donna ferita o un ennesimo colpo di scena costruito a tavolino. Ognuno si faccia la sua opinione. Alex Belli, però, dal canto suo ha voluto ribadire: “Non c’è stato nessun copione scritto. Nella Casa si può celare qualcosa ma non si può recitare“. Voi gli credete?

LEGGI ANCHE:

LUCA VEZIL, FIDANZATO DI VALENTINA FERRAGNI/ "Figli? Lui vorrebbe, per me è presto"CHIARA FERRAGNI, SORELLA VALENTINA/ "Sono la sua prima fan, è la migliore al mondo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA