Alex Belli “Soleil mi piace tantissimo, farei un viaggio insieme”/ Urla fuori dal GF VIP contro la Sorge

Alex Belli è tornato a parlare del suo rapporto con Soleil Sorge. Tra i due è nato un feeling molto forte. Alex e Soleil trascorrono insieme molto tempo e si scambiano confessioni e tenerezze. Parlando con Sophie Codegoni, Alex ha ammesso: “A me Soleil piace tantissimo, come compagna di viaggio, come amica, come quello che stiamo facendo qua”. Alex Belli ha dichiarato che non la vedrebbe mai al suo fianco come donna ma che con lei partirebbe per un viaggio: “Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia, il suo modo di fare ma come non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Non ci convivrei insieme, ma ci farei un viaggio perché è super divertente”.

Sophie ha detto che nel loro rapporto non vede malizia anche se al di fuori della casa la percezione potrebbe essere diversa: “Io da dentro non vedo malizia, non vorrei che da fuori invece…non sappiamo che percezione hanno, soprattutto quando non c’è un’attrazione fisica ma mentale. Non vorrei che Delia si spaventasse. Non ti devi allontanare da Soleil perché è meraviglioso il rapporto che avete ma in puntata non lasciare la cosa ambigua”.

Alex Belli e Soleil Sorge sono stati presi di mira fuori la casa del Grande Fratello Vip. Un gruppo di persone si è radunato oltre le mura della casa più spiata d’Italia e ha cominciato ad inveire contro Soleil Sorge, intimandole di lasciare stare Alex Belli. In queste settimane, Alex Belli e Soleil Sorge si sono molto avvicinati e in molti hanno pensato che potesse nascere qualcosa tra loro due. I fan di Alex Belli non hanno apprezzato questa vicinanza e hanno preso di mira la Sorge alla quale hanno detto chiaramente: “Soleil, lascia stare Alex”. Un messaggio forte e chiaro che potrebbe cambiare le dinamiche all’interno della casa. Soleil qualche settimana fa aveva dichiarato: “Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore, saremmo due anime gemelle”. Delia Duran potrà davvero continuare a fare sonni tranquilli?

