Alex Belli/ Soleil Sorge e Davide Silvestri gli voltano le spalle: lascia il GF Vip?

Alex Belli: sceneggiate o verità?

Alex Belli sta perdendo consensi fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Sopratutto Soleil Sorge e Davide Silvestri, suoi grandi amici tra le mure di Cinecittà, stanno iniziando a dubitare di lui e della sua sincerità. Davide Silvestri, parlando con Francesca Cipriani, ha ammesso di non aver visto di buon occhio la sceneggiata dell’attore davanti alla porta rossa. L’attore è stato l’unico a non aver ricevuto un messaggio di incoraggiamento dai suoi cari e così ha minacciato di abbandonare la casa. Secondo Davide si è trattato solo di una sceneggiata: l’attore di Centovetrine è certo che Alex non abbandonerà la casa durante la puntata di questa sera. Anche Andrea Zelletta, ex gieffino, la reazione di Belli è stato un tentativo di catturare ancora una volta l’attenzione su di sé: “Ci sono 28 porte sempre aperte…”, ha scritto su Twitter.

Samy Youssef Vs Alex Belli: "Uomo senza palle"/ Jo Squillo appoggia: "Sei un falso!"

Alex Belli, Soleil Sorge lo respinge! Lui medita di uscire ma…

Nelle ultime ore Alex Belli sembra aver perso anche il supporto di Soleil Sorge. Già qualche giorno fa l’influencer aveva manifestato il suo desiderio di avere maggiore chiarezza da parte dell’attore: “A me non piacciono i contrasti, a me piacciono le cose chiare. I tuoi fatti sono totalmente incoerenti con le tue parole. Forse hai sbagliato a dirmi la verità perché poi ti continui a contraddire”. Ma poche ore fa tra i due è scattato il bacio. “Lo senti questo? È falso come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me”, ha detto Soleil dopo il bacio appassionato davanti agli altri vip. Immediata la reazione di Alex Belli: “Sei una testa di ca**o”. Belli è andato a bagnarsi la testa sotto il lavandino chiedendo di poter lasciare il gioco, poi è tornato da Soleil per cercare di chiarire con lei: la Sorge, di tutta risposta, ha imitato la sua voce suscitando l’ira dell’attore.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge "Alex Belli e Delia Duran? Cornuti e felici"/ "Sono disposti a tutto"Grande Fratello Vip 2021, 27a puntata/ Eliminato e diretta: Giucas e Carmen restano

© RIPRODUZIONE RISERVATA