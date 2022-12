Alex Belli “Soleil Sorge? Fa la stron*a, ma…”/ “GF Vip? Mi hanno chiesto di tornare…”

Alex Belli e il rapporto con Soleil Sorge

Alex Belli, ospite dell’ultima puntata di Casa Pipol, ha commentato la promozione di Soleil Sorge a opinionista del Grande Fratelloi Vip 2022. Con Sonia Bruganelli in vacanza per le festività natalizie, ad occupare la poltrona di opinionista accanto a Orietta Berti è stata proprio Soleil Sorge insieme a Pierpaolo Pretelli. Durante la puntata del debutto, Soleil ha commentato varie dinamiche della casa prendendo posizione, ad esempio, contro l’ex fidanzato Luca Onestini. Nelle vesti di opinionista, Alex Belli la promuove a gonfie vele aggiungendo che l’avrebbe scelta sin dall’inizio.

Delia Duran, dedica di auguri al miele ad Alex Belli/ "A te, che semplicemente sei.."

“Soleil ha una verve perfetta per il ruolo di opinionista. Il suo ruolo è quello. Infatti secondo me era da prenderla sin dall’inizio” – ha detto Belli svelando di aver recentemente incontrato Soleil con la quale c’è stato anche un saluto. “Non ho niente da chiarire con Soleil, ci siamo anche salutati. Le frecciatine? Beh, sennò avrebbe scritto il manuale della simpatica e, invece, ha scritto il manuale della stron*a“, ha aggiunto.

Alex Belli: "Non entrerò nella casa del GF Vip?"/ "Il cast? Vogliono imitarmi..."

Alex Belli e il rifiuto al Grande Fratello Vip 2022

Alex Belli ha poi parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip svelando di essere stato contattato per rientrare nella casa, anche solo per qualche giorno. Dopo la grande esposizione dello scorso anno, però, ha deciso di rifiutare anche perchè non crede di poter creare importanti dinamiche con gli attuali inquilini della casa più famosi d’Italia.

“Non sono uno che vuole fare il copia e incolla. Devi inventarti qualcosa di nuovo” – spiega facendo notare come il tentativo di ricreare il tema dell’amore libero non abbia avuto lo stesso effetto sul pubblico avuto nella scorsa edizione. Poi aggiunge: “Quest’anno c’è questa ricerca spasmodica di volere per forza fare una ship. La novità di quest’anno potrebbe essere non fare nessuna ship”.

Delia Duran, figlio con Alex Belli?/ "Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà"













© RIPRODUZIONE RISERVATA