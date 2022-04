Alex Belli spiazza su Soleil Sorge/ “Si è spenta la connessione…” “Ora c’è lei”

Grande fratello vip, Alex Belli torna a parlare di Soleil Sorge

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 attraverso il triangolo amoroso condiviso con la promessa sposa Delia Duran e la “terza incomoda” Soleil Sorge al Grande fratello vip 6 e ora Alex Belli torna al centro del gossip. Il motivo? L’attore di Centovetrine ha rilasciato un’intervista esclusiva a Chi magazine, dove, tra le altre dichiarazioni, come quelle rilasciate sul desiderio di ricorrere alla fecondazione assistita per un figlio con Delia– non ha lesinato parole sul conto di Soleil, la fiamma gemella incontrata tra le mura della Casa dei vipponi. Tra lui e l’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne non sono mancate effusioni amorose importanti al Grande fratello vip 6, con un bacio appassionato a cui i due ex complici della Casa si sono abbandonati incuranti degli occhi indiscreti dei compagni di avventura e il pubblico del piccolo schermo. La complicità tra Alex e Soleil ha messo a dura prova la promessa di nozze che vincola l’attore alla modella venezuelana Delia Duran, eppure, così come lui fa sapere nell’intervista concessa a Chi, il sentimento d’amore verso Delia è rinato grazie alla “terza incomoda” tra i promessi sposi, Soleil. Questo perché l’attore avrebbe capoto l’importanza dell’inscindibile rapporto maturato in almeno 3 anni con Delia quando ha rischiato di perdere la promessa sposa, a causa di Soleil. Tuttavia, dell’alchimia trovata con Soleil Sorge nella Casa dei vipponi on rinnega nulla: “Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality”.

Alex Belli e Delia Duran figlio in arrivo? I nomi/ "Crisi un fake? Non puoi bluffare"

Alex Belli, chiusi i contatti con Soleil Sorge? Le dichiarazioni post-Grande fratello vip

Nel suo intervento a mezzo stampa, poi, Alex Belli prosegue su Soleil Sorge dichiarandosi fortunato di aver fatto la conoscenza della modella italo-americana così come di aver conosciuto al Grande fratello vip 6 anche Davide Silvestri: “Io, lei e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto. La chimica con lei c’è stata e ringrazio di averla trovata”. Ma cosa resta dei “Solex”, a distanza di un mese dalla fine del Grande fratello vip 6? A dirlo è Alex Belli, con parole che lascerebbero intendere che tra lui e Soleil Sorge si siano interrotti i contatti: ” Resta un’amicizia e rifarei tutto perché era tutto vero… Ma si è spenta la connessione. Oggi nella mia vita c’è solo Delia Duran”.

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez e Soleil Sorge: tensioni tra ex cognate/ Retroscena, gelo alle Iene"Alex Belli? La sbandata per Soleil era vera"/ Rivelazione choc di Miriana Trevisan

© RIPRODUZIONE RISERVATA