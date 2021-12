Alex Belli squalificato dal GF VIP/ Corre da Delia Duran che lo molla in diretta

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip per il confronto definitivo con Alex Belli ha un risvolto inaspettato. Chi si aspettava un confronto e una lite con la pace finale e il ritorno di Alex tra le braccia di Soleil è rimasto sorpreso di fronte alle immagini della sua immediata squalifica. Prima di incontrare Delia, Alex si è prima sbilanciato su Soleil, dichiarando: “Ci sono cascato ma ci è cascata anche lei. Chi poi ne paga le conseguenze non sono solo io ma siamo tutti e due. Il punto di non ritorno l’abbiamo superato da un po’, non è l’ultimo bacio ad aver cambiato le cose.” Poi ha minacciato di abbandonare la Casa, di nuovo, ma senza effettivamente farlo, infine l’incontro con Delia che lo ha lasciato in diretta.

Delia Duran lascia in diretta Alex Belli, lui la insegue e viene squalificato

“Nessuno ti ha abbandonato però nel treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto. Io ho una dignità, che è quella che oggi mi porta a dirti che tra noi è finita. Tu non mi meriti, mi merito un uomo che mi valorizza. – poi però ha fatto un passo indietro – Tu non mi meriti…. Mi dispiace, mi devi riconquistare. Andiamo via ora, dimostramelo!” Lui, al sentire queste parole, insegue Delia e supera la distanza di sicurezza, contravvenendo al regolamento. Di conseguenza, Signorini gli fa sapere che è ufficialmente squalificato e, dunque, fuori dal programma.

