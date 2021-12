Alex Belli telefona ai parenti: nessuno gli risponde/ “L’unico è stato l’idraulico!”

Nella serata di ieri, alla vigilia della nuova puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti nella Casa hanno avuto la possibilità di poter sentire telefonicamente i propri cari. Dopo i video messaggi, dunque, non sono mancate le telefonate di sostegno per convincerli eventualmente a proseguire la loro avventura nel reality. Per Alex Belli, tuttavia, è giunta una nuova doccia fredda dal momento che nessuno dei suoi parenti avrebbe risposto al telefono.

L’attore era già rimasto fortemente deluso dalla mancanza di un video messaggio da parte dei suoi familiari, compresa la moglie Delia Duran, al punto da aver avuto una crisi di nervi e tentato di sfondare la porta rossa: “Apritemi sta porta, vaffanc*lo, non me ne frega un c*zzo di questo gioco di m*rda! Apritemi c*zzo! Non sono scenate me ne vado a f*nculo!”. Quando il peggio sembrava essere passato, ecco la nuova batosta per Alex. Un silenzio, questa volta telefonico, che avrebbe portato lo stesso Belli a riflettere sempre di più sulla sua situazione fuori dalla Casa di Cinecittà.

Alex Belli, nessuno dei suoi parenti risponde alle sue telefonate

Quando è arrivato il turno di Alex Belli, pare che l’attore abbia fatto i numeri di telefono di cinque persone care, ma nessuno di loro avrebbe risposto. Una volta uscito dal confessionale, come riferiscono i vari utenti social che hanno avuto modo di seguire la diretta, Alex avrebbe svelato ai propri compagni di avventura: “Ho chiamato cinque numeri e non ha risposto nessuno. L’unico che ha risposto è stato l’idraulico”.

Quest’ultima affermazione avrebbe però sollevato numerosi dubbi da parte degli spettatori più attenti: chi mai chiamerebbe un idraulico durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip? Che sia un nome in codice per riferirsi a qualcuno in particolare? Fatto sta che il presunto “idraulico” lo avrebbe convinto a restare in gioco anche durante il periodo natalizio, e pare che alla fine Alex abbia deciso di seguire il suo consiglio. Il gesto della famiglia, di contro, lascerebbe intendere la posizione contraria rispetto alle scelte ed al comportamento di Belli durante il reality.

