Alex Belli torna al GF Vip/ Dedica a Delia Duran “Non c’è amore senza perdono e…”

Alex Belli si prepara ad entrare ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip. Un ritorno, il suo, ma come ospite speciale dal momento che la sua permanenza non sarà di pochi minuti o ore ma addirittura di qualche giorno. Al momento non è ancora chiaro quanto l’attore ed ex Vippone resterà nella spiatissima Casa di Cinecittà, ma indubbiamente ne vedremo delle belle dal momento che sarà chiamato a compiere una sorta di scelta: Delia Duran o Soleil Sorge? A quanto pare Belli non ha intenzione di rinunciare a nessuna delle sue due donne come ribadito in diverse circostanze, ma in occasione di San Valentino, festa degli innamorati per eccellenza, il suo pensiero è andato proprio alla moglie delusa e che dal GF Vip ha fatto sapere di voler interrompere la loro storia.

Alex Belli, da uomo sicuro qual è, ha già lasciato intendere quelle che saranno le sue prossime mosse, tanto da parlare di vero e proprio “colpo di scena”. Il suo ritorno al Grande Fratello Vip, infatti, potrebbe servire a riappacificarsi definitivamente con Delia Duran e fare chiarezza sul suo rapporto con Soleil Sorge. Alla vigilia del suo ingresso, l’ex attore di CentoVetrine ha deciso di dedicare il suo “Buon San Valentino” proprio all’attrice e modella venezuelana.

Attraverso le sue ultime Storie su Instagram prima della sua nuova reclusione nella spiatissima Casa di Cinecittà, Alex Belli ha voluto lanciare un ulteriore messaggio d’amore alla sua Delia Duran: “Non c’è amore senza perdono, non esiste perdono senza amore”, ha scritto, postando un video che lo ritrae felice ed innamorato insieme alla venezuelana. E’ possibile che il loro incontro possa sciogliere definitivamente tutte le riserve e permettere in tal modo un loro ricongiungimento?

Rispetto alla durata di Alex Belli dentro la Casa del GF Vip, c’è ancora mistero fitto ma nei giorni scorsi a svelare ulteriori dettagli in merito era stato Gabriele Parpiglia che, a Casa Chi aveva svelato: “Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane”. Potrebbero bastare per riconquistare definitivamente la moglie? E come deciderà di comportarsi rispetto all’ipotetica gelosia nei confronti di Antonio Medugno e alle parole di Soleil Sorge che si è detta delusa dal suo “game”?

