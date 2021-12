Alex Belli torna al Grande Fratello Vip 2021 per Soleil?/ Jessica “Si sarà reso conto dal web che…”

Alex Belli continua a far parlare di sé all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 anche dopo essere uscito per inseguire sua moglie. Jessica Selassié ha confessato agli altri concorrenti di aspettarsi un rientro dell’attore all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per avere un ultimo confronto con Soleil Sorge dopo la scorsa puntata: “Non deve fare la quarantena se viene in giardino. Per parlare con Sole perchè si sarà reso conto anche dai social”. Dopo l’affermazione di Jessica, Katia Ricciarelli ha commentato: “Io spero personalmente che non entri più e che non si faccia più vedere. Perché ci ha trattato tutti da cretini. Siamo rimasti tutti soffocati da lui”.

Tutti i concorrenti presenti alla conversazione hanno espresso il loro parere sul comportamento di Alex Belli all’interno della casa concordando nella sua uscita poco piacevole e nei suoi comportamenti eccessivi nei confronti degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021. Katia Ricciarelli è rimasta particolarmente colpita dal comportamento dell’attore che secondo lei è “andato talmente oltre che ci ha intossicati. Io non ne potevo più”.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 non sentono la mancanza di Alex Belli

Tutti i Vipponi sono d’accordo nel ritenere il clima della casa molto più disteso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 dopo l’eliminazione di Alex Belli, Gianmaria Antinolfi, in particolare ha fatto notare a tutti i suoi compagni come l’ambiente in casa sia “Tutto molto più soft da subito dopo”. Anche Valeria Marini, se pur all’interno della casa da poche settimane ha manifestato il suo malessere nei confronti dell’attore dicendo: “Sono dentro da due settimane ed era un continuo”.

Jessica Selassié ha messo in luce l’arroganza dell’attore nei confronti degli altri inquilini della casa ricordando come Alex Belli si rivolgesse a tutti gli altri concorrenti, soprattutto a Nicola Pisu che veniva chiamato da lui in maniera irrispettosa con uno schiocco di dita, un particolare che era sfuggito a molti dei concorrenti. Anche Carmen Russo ha voluto evidenziare le manie di protagonismo dell’attore evidenziando come durante il momento dedicato a lei e a suo marito Enzo Paolo Turchi, Alex abbia voluto riconquistare l’attenzione dei concorrenti e del pubblico a casa mostrando al ballerino la presa imparata con lei.



