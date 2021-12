Alex Belli torna al Grande Fratello Vip nel ruolo di marito di Delia Duran/ Scontro con Soleil?

Alex Belli è pronto a tornare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Pochi giorni dopo il confronto con Delia Duran e la successiva squalifica, Alex torna nella casa di Cinecittà per un nuovo confronto con Soleil Sorge. Tra Alex e Soleil, sin dai primi giorni di permanenza nella casa più famosa d’Italia, è nato un legame che, con il tempo, è diventato sempre più forte. Il feeling iniziale si è trasformato in un sentimento più profondo e tra i due non sono mancati baci e tenerezze varie che hanno spinto Delia Duran a cercare più volte il confronto con Alex e la stessa Soleil.

Dopo la squalifica, Belli non ha avuto la possibilità nè di salutare gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 nè di avere un ultimo confronto con Soleil Sorge di fronte alla quale si ritroverà questa sera. Un confronto che in casa si aspettano, ma come reagirà Soleil di fronte allo sguardo di Alex?

Alex Belli e Soleil Sorge, pace o nuova lite al Grande Fratello Vip 2021?

Cosa accadrà tra Alex Belli e Soleil Sorge durante il confronto al centro della ventottesima puntata del Grande Fratello vip 2021? Dopo l’uscita di Alex, Soleil sta continuando a pensare a tutta la situazione. Durante le continue conversazioni con Biagio D’Anelli, la Sorge ha più volte sottolineato di sentirsi presa in giro dall’attore, ma che essendo una persona buona, ritrovandosi di fronte a lui, potrebbe cedere e perdonarlo per l’accaduto.

Per Soleil, senza la presenza in casa di Alex che, per lei, era un punto di riferimento, non sono stati giorni facili. Oltre ad aver trascorso molte ore a letto, ha pianto tanto e ha evitato la compagnia degli altri inquilini della casa preferendo solo quella di Katia Ricciarelli e Manila nazzaro. Biagio sta provando a spronarla e, questa sera, l’incontro con Alex potrebbe servirle anche per decidere se accettare o meno il prolungamento.

