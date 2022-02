Alex Belli torna al Grande Fratello Vip/ Parpiglia svela “Ecco quanti giorni resterà”

E’ tutto pronto per il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 2021. L’attore ha ufficialmente cominciato la quarantena per rientrare, probabilmente, già nel corso della puntata di lunedì 14 febbraio. Nella casa di Cinecittà, Alex Belli potrà così confrontarsi sia con Delia Duran che ha deciso di mettere un punto al loro rapporto sia con Soleil Sorge che, dopo aver difeso a spada tratta la loro amicizia, ha cominciato a prendere le distanze da tutti. Alfonso Signorini, nel corso della quarantesima puntata del reality show, annunciando l’inizio della quarantena di Alex Belli, ha svelato qualche anticipazione sul tempo di permanenza dell’attore nella casa come riporta Biccy.

“Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane. Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte“. Il conduttore, però, non ha svelato quanti giorni effettivamente Belli resterà nella casa. Al suo posto l’ha fatto Gabriele Parpiglia.

Alex Belli: ecco quanti giorni resterà nella casa del Grande Fratello Vip

Dopo essere stato un protagonista del Grande Fratello Vip 2021 in casa, Alex Belli ha continuato ad esserlo anche dopo la sua squalifica. Ora, però, è pronto a rientrare per creare nuove dinamiche. Il ritorno in casa di Belli ha scatenato dure critiche non solo da parte del pubblico, ma anche di Aldo Montano. Tuttavia, il ritorno di Alex nella casa è già stato annunciato e, ai microfoni di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato anche quanti giorni Belli resterà tra le mura della casa più famosa d’Italia.

“Il nuovo ingresso di Alex nella casa del GF Vip vi dico io che durerà per quattro puntate. Diciamo che al momento sono ufficiali quattro puntate e quindi due settimane“, ha detto il giornalista. Le prossime quattro puntate del GF Vip, dunque, saranno nuovamente monopolizzate da Alex Belli?

