Alex Belli torna all’attacco di Barù/ “Storia di salsicce…”, e trova un alleato

Grande fratello vip 6, Alex Belli e Barù Gaetani: si riaccende lo scontro

Rapporti tesi tra Alex Belli e Barù Gaetani, dopo il Grande fratello vip 6? A quanto pare neanche l’epilogo del reality condotto da Alfonso Signorini è riuscito a dare tregua ai due ex gieffini vip nel loro rapporto all’insegna dell’acredine. O almeno questo è quanto ora trapela dalle Instagram stories condivise dall’attore Centovetrine in queste ore, dove in particolare figura una serie di storie che sembrano essere una replica al veleno destinata allo chef, in seguito allo sfogo social in cui Jessica Selassié dichiara ufficialmente di rinunciare a Barù Gaetani dopo la frequentazione intima avviata nella Casa e per la scelta di lui non approfondirla fuori dal contesto tv. Tra le Instagram stories, Alex suggella il nuovo sodalizio avviato con la coppia ex Grande fratello vip 6 Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (per un progetto fotografico) concedendosi una grigliata di carne alla brace, come era solito fare Barù Gaetani nella Casa dei vipponi e con tanto di parole sibilline: “Storie di salsicce..”; “Braci by Alessandro Basciano”.

Questo dopo che a margine dello sfogo social della princess, che spegne in definitiva la speranza dei fan “Jeru” (la crasi con cui si indicano nel web i fandom di Jessica Selassié e Barù Gaetani, ndr) su una possibile lovestory tra lo chef e la princess, è giunto l’ennesimo attacco social di Alex Belli sferrato a Barù Gaetani, che taccia lo chef non troppo velatamente di ipocrisia e finzione per meri visibilità e business. “E alla fine indovinate chi aveva ragione?” è il tweet al vetriolo di un utente che Alex Belli condivide via social contro Barù Gaetani, a nome degli “ex Jeru”, ovvero gli utenti che avrebbero atteso invano una lovestory tra Barù e Jessica dopo il Grande fratello vip 6. E a corredo del repost, Belli rincara la dose con tanto di tappeto musicale de La verità di Vasco Rossi tra le Instagram stories, e la descrizione sibillina dell’attore: “Ma dai! Storie di stato di fatto! Ma la verità chiede sempre il conto, prima o poi!”.

E’ ancora guerra tra Alex e Barù: i retroscena

Già nel corso del gioco dei vip Alex e Barù si sono spesso scontrati con accuse reciproche: lo chef ha criticato Alex per l’esempio di “amore libero” portato in tv con l’amicizia intima instaurata con Soleil Sorge in parallelo alla promessa di nozze che lo vincola a Delia Duran, definendolo un “teatrino montato ad arte”, e di tutta risposta l’attore ha non troppo velatamente insinuato che Barù di nobile abbia solo il titolo e che sia un finto-perbenista e ipocrita, anche rispetto alla frequentazione avviata al Grande fratello vip 6 con Jessica Selassié, accusandolo di aver preso in giro la princess.

“Sai, hai ragione quando dici che i titoli nobiliari non contano più niente. Ma il titolo nobiliare del cuore, della lealtà… La tua, dov’è? Tu pensi che io non ti guardi? Tu non mi hai mai guardato in faccia. Sai con chi utilizzi il tuo umorismo anglosassone? Con le persone deboli. Con Delia… Prendendo in giro Jessica. Ogni volta che prendi in giro una donna il pubblico ti giudica”, dichiarava Alex in uno degli screzi memorabili avuti con Barù.

