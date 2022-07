Alex Belli torna attore, nel cast di Un posto al sole?/ La risposta dell’ex Gf vip

Alex Belli verso il ritorno tv alle soap opera? La risposta su Nuovo tv

Per molti telespettatori può dirsi protagonista e al contempo regista del fortunato Grande fratello vip 6, dove tra le altre vicende è diventato protagonista del triangolo amoroso condiviso con la promessa sposa Delia Duran e l’amore imponderabile Soleil Sorge, e ora Alex Belli torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Si vocifera nell’ultimo periodo che Alex possa rivelarsi tra i nuovi volti dei cast di attori protagonisti di soap opera di successo, che porterebbero quindi l’attore a tornare al suo vecchio amore, quello della recitazione. Si tratta nel dettaglio delle soap Il paradiso delle signore e Un posto al sole. Ma sarà vera l’indiscrezione che vedrebbe del terreno fertile per delle trattative in corso per l’ingaggio di Alex Belli nel cast delle famose soap? A replicare alle indiscrezioni del momento ci pensa l’ex flirt di Soleil Sorge al Gf vip 6, Alex Belli in persona, come ripreso tra le pagine di Nuovo tv: “Ho letto in rete che si faceva il mio nome per Il Paradiso delle Signore, che ha lo stesso produttore creativo che era di Centovetrine. Al momento nella mia vita non ci sono né questa fiction né Un posto al sole. Ne riparliamo a settembre”.

A quanto pare, quindi, Alex Belli non ha in cantiere alcun progetto che concerne il mondo delle soap opera, nonostante la sua carriera tv sia già costellata di successi nel ruolo di attore, basti ricordare lo storico ruolo nei panni di Jacopo Castelli e alle prese con le dinamiche del centro commerciale torinese, che lui ha coperto con successo dal 2010 al 2016.

Il cv di Alex Belli è ricco di esperienze professionali

Reduce dal rilascio del nuovo singolo sull’amore incondizionato, dal titolo Amore libero, intanto Alex Belli è in tour in giro per l’Italia, seguito dalla sua band e non si esclude di certo per lui un ritorno alle soap opera in futuro. Nel suo cv, in fatto di produzione filmografiche, Alex Belli ha preso parte anche ad alcune fiction Mediaset come Furore e Sacrificio d’amore. Nel 2019, l’attore prendeva parte al film Dagli occhi dell’amore. Alex ha inoltre prestato la sua immagine a Ballando con le Stelle nel 2012 e a Temptation Island Vip – in coppia con la promessa sposa, Delia Duran – nel 2019. Ma non è tutto. Perché il fascinoso ex Grande fratello vip 6 dagli occhi di ghiaccio è anche un esperto fotografo e da anni dirige un’agenzia a Milano, in collaborazione della quale realizza dei photobook e servizi fotografici esclusivi. Proprio sul set fotografico Alex ha conosciuto l’amata modella sudamericana Delia Duran, e i due -nonostante la “sbandata” di Belli con Soleil al Grande fratello vip- avrebbero in cantiere il progetto del matrimonio e un bebé.

