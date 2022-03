Alex Belli tra Soleil-Delia, Moige e Don Mazzi contro amore libero/ “Vergogna in tv”

Grande fratello vip, attacchi al triangolo Alex, Delia e Soleil

Il Grande fratello vip 6 continua a tenere banco e a dare vita ad accesi dibattiti e polemiche concernenti Soleil Sorge e Alex Belli, ma in particolare l’amore libero professato dall’attore. A condannarlo la Chiesa e il Movimento italiano genitori (Moige), che hanno stigmatizzato il ruolo coperto in tv dai protagonisti del triangolo della Casa, insieme alla promessa sposa dell’attore, Delia Duran. L’attore di Centovetrine, nel corso della convivenza nel gioco – vissuta all’insegna della “chimica artistica” con Soleil – poi condivisa insieme alla promessa sposa subentrata in seconda battuta nel reality come concorrente, Delia, si è detto nella Casa e in più occasioni a favore dell’amore libero, senza filtri, censure né restrizioni, lasciando intendere di aver consumato nel corso degli anni, con la complicità della Duran, dei rapporti carnali di coppia con terze persone.

Antonella Elia cambia idea su Soleil dopo gli attacchi/ “Brava a parlare e sveglia”

Da qui, quindi partiva l’invito dell’attore rivolto a Delia – nel gioco – di accettare la complicità intercorrente tra lui e Soleil, cosa che alla fine si è concretizzata per la Duran con il bacio saffico che l’italo-americana le ha concesso in segno di pace, ma a chiusura del “triangolo”. La concezione di “amore libero” di cui si rende quindi fautore e testimone Alex in tv, tuttavia, desta non poche polemiche. Come la contestazione del Moige (Movimento italiano genitori) mossa a difesa di un pubblico tv di minori , che vede la vicepresidente del movimento Elisabetta La Scala stigmatizzare in un’intervista a Nuovo così, testualmente, il triangolo della Casa e la condotta di Belli, che avrebbe stregato Delia e Soleil in quanto narcisista e manipolatore: “Con quel triangolo di Delia, Alex e Soleil siamo di fronte a un narcisista manipolatore e si tratta di un uomo conteso da due donne e non il contrario“. Ma non è tutto. Perché anche da parte della Chiesa, su Soleil Sorge e la chimica artistica stretta con Alex Belli al Grande fratello vip in parallelo alla promessa di nozze tra lui e Delia Duran, giunge un durissimo affondo.

"Delia Duran ha avuto storia con Gian Germano Giuliani"/ Retroscena "Berlusconi fan…"

Soleil Sorge e Alex Belli nel mirino di Don Mazzi

Ma a prendere posizione anche esponenti della Chiesa. In un intervento concesso al rotocalco di gossip Di più, nel dettaglio, Don Mazzi si è così scagliato contro il triangolo della Casa del Grande fratello vip, di cui si sono resi protagonisti la “terza incomoda” Soleil Sorge e i “promessi sposi” Alex Belli e Delia Duran: “L’amore libero in tv è una vergogna”. Una dichiarazione, quella del sacerdote-superstar, che vuole palesemente essere un chiaro attacco a distanza sferrato non solo contro i 3 ormai ex gieffini, ma all’intera produzione Mediaset del reality, condotto da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge: "Chi scoppierà prima? Forse Gianmaria e Federica"/ E sulla querela...

Che i protagonisti del triangolo della Casa possano presto presto replicare alle polemiche, che ora li coinvolgono? Nel frattempo, Soleil Sorge torna in queste ore a intrattenere il popolo di Instagram con un video dove mostra il suo viso prima al naturale e poi sotto l’effetto del make up, per la gioia dei fan, che di tutta risposta le lanciano messaggi di complimenti e affetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꜱᴏʟᴇɪʟ ᴀɴᴀꜱᴛᴀꜱɪᴀ ꜱᴏʀɢᴇ (@soleil_stasi)













© RIPRODUZIONE RISERVATA