Alex Belli triangolo con Delia e Antonio Medugno?/ “Per me ci può stare”

Alex Belli e Delia Duran “una coppia tradizionale”

Alex Belli è rientrato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello Vip, tornando a ricoprire il ruolo di protagonista. L’attore di “Centovetrine” sembra essersi già riavvicinato alla moglie Delia Duran, tra baci ed effusioni. Ma non solo. Belli ha anche cercato di conoscere meglio i nuovi gieffini, entrati nella casa dopo la sua squalifica. Tra questi c’è anche il giovane Antonio Medugno, che nelle scorse settimane è stato tentato più volte dalla modella venezuelana. “Mi piace come ti sei comportato da uomo vero con Delia. Lei è una donna speciale e si è mostrata con me per quella che è. […] Una che mi dice ‘a me piacerebbe chiamare un’amica con noi’. Poi c’è anche l’amore libero in camera ok. Ma in verità noi siamo una coppia tradizionale, abbiamo progetti, vogliamo fare figli e abbiamo tante cose che vogliamo fare insieme”, ha detto l’attore, complimentandosi con il tiktoker per l’atteggiamento mantenuto con Delia.

Alex Belli confessione choc/ "A dicembre ho lasciato il Gf Vip per via del contratto", un video lo smaschera?

Alex Belli, Delia Duran e Antonio Medugno?

Settimana scorsa Delia Duran ha confessato ad Antonio Medugno di aver voglia di una “chimica artistica” con lui e il marito. Alex Belli non è apparso molto infastidito dalle dichiarazioni della moglie, anzi parlando con Medugno si è dichiarato molto aperto sul tema dell’amore libero: “Come quando lei ha detto ‘mi piacerebbe farlo con te Antonio e Alex’ ok, per me ci può stare, ma dirlo qui dentro poi diventa una cosa diversa, che poi non la fermi più e fuori se ne parla a oltranza. Io da mente aperta ed eclettico ti dico ‘sì amore lo puoi dire nella tua vita privata, ma non al GF Vip’. Qui ti inserisci dentro un bel cespuglio. Quando usciamo possiamo andare io, te e lei in vacanza e porto anche una mia amica”. Poi ha precisato: “In soldoni noi abbiamo fatto giochi e incontri, ma la verità è che la maggior parte delle cose le facciamo da soli io e lei”.

