Alex Belli/ Troppo buono, sta fingendo? Per Katia Ricciarelli è un fine stratega…

Tra Alex Belli e Katia Ricciarelli è nato un bel rapporto nella casa del Grande Fratello Vip, anche se la Soprano lo considera un furbo stratega. La scorsa puntata Alex, Soleil e Sophie sono stati chiamati al confronto all’occhio del GF perché dopo la puntata di venerdì scorso hanno parlato male di Valentina, l’ex di Tommaso Eletti. Il confronto c’è stato e l’attore ha invitato la donna a deporre l’ascia di guerra: “Quel ragazzo ha dei seri problemi, ma ha bisogno di aiuto e non va attaccato“. In questo momento è al centro del gossip per una rivelazione alquanto imbarazzante da parte di Katia Ricciarelli: “Alex Belli ce l’ha piccolo, una cosuccia“.

Alex Belli e Katia Ricciarelli su Samy Youssef "Integrazione? Noi dobbiamo accettare voi"/ Bufera sul web

La soprano e l’attore hanno trascorso del tempo nella Love Boat, grazie al premio ottenuto in puntata, ma la cantante lirica è rimasta alquanto insoddisfatta dalle doti dell’attore e complice un bicchiere di troppo ha rivelato “cose piccanti”.

Alex Belli: troppo buono per essere vero?

Alex Belli non convince molto il pubblico soprattutto il suo buonismo, in molti pensano che sia una strategia di gioco per conquistare le simpatie dei coinquilini e dei telespettatori. Lunedì il gruppo lo ha reso immune, ma Alex ultimamente è sopraffatto da mille pensieri, tanto da chiedere al GF di mettere a disposizione una stanza per la privacy, la sua richiesta è stata accolta.

Katia Ricciarelli e Alex Belli in Love Boat/ Delia Duran la avverte "Solo una notte!"

Probabilmente l’idea è venuta dopo la lite con Samy Youssef. L’attore anche questa settimana si è guadagnato l’attenzione del GF. Inoltre la ex fidanzata Mila Suarez, nonostante sia stata diffidata dall’attore, è tornata sui social dichiarando che presto tornerà a parlare del suo passato vissuto a fianco dell’attore. Come reagirà il modello di fronte a queste accuse?

LEGGI ANCHE:

Alex Belli e le sorprese alla moglie Delia Duran/ "Foto del matrimonio: grazie amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA