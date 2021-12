Alex Belli vs Aldo Montano/ “Le tue ex han più corna delle renne di Babbo Natale”

Nuovo scontro tra Alex Belli e Aldo Montano al Grande Fratello Vip 2021. Volano parole grosse in studio tra i due ex concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini che si ritrovano a discutere ancora una volta. Tutto ha inizio dopo che Signorini mostra un diretta Instagram del campione di scherma in cui rispondendo ad alcune domande dei fan punzecchia (e non poco) l’ex amico Alex Belli. In studio l’attore di Centovetrine replica piccato: “tu sei un campione, ma io ho costruito un sacco di cose”.

Soleil Vs Alex Belli "Basta parlare di me"/ Lui "Attenta ai tentatori copia-incolla!"

Montano ribatte subito: “sei egocentrico, dovresti esserlo un pò meno e faresti meno danni”, ma Belli si difende precisando “non sono egocentrico, ho vissuto, ma occhio a dare giudizi sbagliati”. La discussione tra i due prosegue con Belli che, ricordando la lite avvenuta proprio nella casa del GF VIP, sottolinea: “ho tirato fuori il vero Aldo nella casa”.

Soleil Sorge "Non ho fatto l'amore con Alex Belli"/ "Fuori ho una persona che amo"

Aldo Montano e Alex Belli: scontro in diretta al Grande Fratello Vip 2021

Non scorre buon sangue né tanta simpatia tra Aldo Montano e Alex Belli e i due non fanno nulla per nasconderlo. Dopo la frecciata di Alex Belli, Montano non ci sta e replica in diretta all’ex coinquilino della casa del Grande Fratello Vip: “tiralo fuori te quello che sei che non l’ha ancora capito nessuno. Se sei innamorato dell’amore, di Soleil o tua moglie, hai preso in giro tutti oppure hai preso in giro noi. La cosa che mi rode è che ci ho creduto” dice riferendosi al rapporto di amicizia che stava nascendo nella casa.

Alex Belli Vs Alessandro Basciano: geloso di Soleil Sorge?/ Riconquista Delia Duran ma pensa a lei...

All’inizio del percorso del GF VIP, infatti, Alex Belli e Aldo Montano erano inseparabili e formavano i tre moschettieri con Manuel Bortuzzo. Poi qualcosa si è rotto con Aldo e Alex che si sono scontrati in diverse occasioni all’interno della casa. La lite in diretta viene scemata dall’intervento di Alfonso Signorini, ma Alex prima di sedersi lancia una frecciata al vetriolo a Montano “le tue ex fidanzate hanno più corna delle renne di Babbo Natale”. Il campione di scherma replicherà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA