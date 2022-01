Alex Belli Vs Alessandro Basciano, faccia a faccia al GF Vip/ Nuova lite in diretta?

Una serata infuocata è prevista questa sera, 2 gennaio, al Grande Fratello Vip. Le anticipazioni della puntata date da Alfonso Signorini annunciano l’ennesimo ingresso di Alex Belli. Questa volta l’ex concorrente non torna per un incontro con Soleil Sorge e un confronto con i suoi ex amici, bensì per avere un faccia a faccia con Alessandro Basciano. D’altronde Alex lo ha già stuzzicato nelle scorse puntate, parlando di un suo ‘copia-incolla’.

Sophie Codegoni "Pronta a lasciare il GF Vip se esce Alessandro"/ "Lui mi fa restare"

Un tweet al veleno di fronte al quale Basciano ha risposto per le rime, ricordandogli di pensare più a sua moglie che a lui, viste le segnalazioni sulle presunte corna di Delia Duran. Negli ultimi giorni però Belli è tornato all’attacco, lanciando una nuova stoccata a Basciano che questa sera verrà messo al corrente delle sue parole.

Alessandro Basciano: "Sophie non si fida"/ "Mi dice che guardo Jessica e..."

Alex Belli e Alessandro Basciano, lite al Grande Fratello Vip?

Alex Belli, parlando di Basciano, ha infatti scritto: “Io lo chiamo acchiappaclick. Vengono da fuori, sanno chi è il concorrente più forte e lo puntano per avere un video in puntata“. Una stoccata che non rimarrà senza replica, anche perché Signorini ha previsto per loro un incontro. Alex e Alessandro si ritroveranno questa sera occhi negli occhi e potranno dirsi tutto ciò che pensano in diretta su Canale 5. È da prevedere, dunque, un’accesa lite tra le due parti e chissà che non sia l’occasione anche per un nuovo confronto-scontro con Soleil Sorge che, ultimamente, ha avuto per Belli parole piuttosto forti. Non ci resta che attendere l’inizio della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli vs concorrenti GF Vip "Tappezzerie!"/ "Senza un Alpha è Grande Geriatrico"

© RIPRODUZIONE RISERVATA