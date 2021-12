Alex Belli Vs Alessandro Basciano: geloso di Soleil Sorge?/ Riconquista Delia Duran ma pensa a lei…

Alex Belli torna la pace con Delia Duran ma pensa a Soleil?

È passata una settimana dall’uscita di Alex Belli dalla Casa del Grande Fratello Vip, eppure si continua a parlare di lui. L’ex gieffino, d’altronde, non perde occasione per far sentire la sua ‘presenza’, lanciando stoccate che inevitabilmente vanno poi commentate. È il caso di quanto scritto da lui in un tweet indirizzato al nuovo entrato, Alessandro Basciano, che ha già preso il suo posto nel letto al fianco di Soleil.

Un particolare che pare aver colpito non poco Alex che ha quindi lanciato una stoccata ad Alessandro con un tweet che recita: “Anche se hai le stesse mie iniziali ‘AB’ sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali”. Parole che questa sera gli assicurano un nuovo intervento nella Casa del Grande Fratello Vip.

Alex Belli contro Alessandro Basciano e Aldo Montano dopo il GF Vip

Stando a quanto ha anticipato Alfonso Signorini nella striscia dedicata al daytime del Grande Fratello Vip che anticipa la diretta, Alex Belli avrà l’occasione di avere un confronto con Alessandro Basciano dallo studio di Canale 5. Come reagirà il nuovo arrivato a questo inaspettato attacco? Va detto che Basciano non è l’unico che ha ricevuto una stoccata da Belli in queste ore. Anche per Aldo Montano è arrivata una critica: “Criticate, giudicate, prendete posizioni. La verità è solo una che con il mio essere fuori dagli schemi vi ho dato da PARLARE! Anche a te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è usare le mani!” ha scritto l’attore.

