Alex Belli vs Alessandro Basciano “Sei un copia incolla”/ Geloso di Soleil Sorge?

Anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, Alex Belli continua a farsi sentire e questa volta l’attore si scaglia senza mezzi termini contro la new entry Alessandro Basciano. L’ex volto di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso nella spiatissima dimora di Cinecittà nell’ultima puntata ma il suo avvicinamento a Soleil Sorge avrebbe destato qualche fastidio ad Alex, che nel frattempo è tornato dalla moglie Delia Duran pronto più che mai a riconquistarla.

Mentre si impegna a ricostruire il suo rapporto con Delia però, Belli non smette di osservare ciò che accade nella Casa del GF Vip che lo ha visto protagonista per circa tre mesi ed a quanto pare le prime gesta di Alessandro Basciano non lo avrebbero affatto convinto, al punto da definirlo un “copia e incolla” dell’originale, che ovviamente in questo caso sarebbe proprio lui. E via social fa sentire la sua “voce” con una frecciatina all’indirizzo del nuovo Vippone.

Alex Belli contro Alessandro Basciano: la frecciatina

Secondo Alex Belli, dunque, Alessandro Basciano sarebbe solo una sua copia mal riuscita. E così, per rendere chiaro il suo pensiero, l’attore nelle passate ore è intervenuto su Twitter postando un messaggio chiarissimo nei confronti del nuovo concorrente del Grande Fratello Vip: “Anche se hai le stesse mie iniziali “AB” sei un copia incolla, e attenzione le carte copiative non sono mai come gli originali!”.

Nel frattempo Alessandro Basciano, ignaro dei commenti a lui riservati da parte di Alex, si è subito ambientato nella spiatissima Casa ed in particolar modo, Soleil Sorge non sembra affatto essere immune al suo fascino. Lo stesso, prima di varcare la Porta Rossa aveva dichiarato di avere un debole per Sophie e per Soleil. L’influencer avrebbe trascorso la notte avvinghiata all’ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche che a quanto pare non avrebbe affatto disdegnato le sue dolci attenzioni. Potrebbe essere stato proprio questo avvicinamento a scatenare la gelosia dell’ormai ex Vippone?

ANCHE SE HAI LE STESSE MIE INZIALI “AB” sei un COPIA INCOLLA, e ATTENZIONE LE CARTE COPIATIVE NON SONO MAI COME GLI ORIGINALI!!! #alexbelli #gfvip6 — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) December 19, 2021





