Alex Belli vs Barù “Dici che Jessica puzza ed è sudiciona”/ Lui “Ma ripigliati!”

L’attacco di Alex Belli a Barù Gaetani non è passato inosservato, anzi Alfonso Signorini non ha perso occasione per mostrare il tweet al vetriolo al concorrente del Grande Fratello Vip. Tutto nasce da alcune dichiarazioni dure di Barù, che il reality ha condensato e riproposto: “Come è arrivato ieri? È andato nel deserto 7 giorni e fa il mistico. L’ennesimo appello per fare qualcosa per fare scena, così molto banale. È una macchietta, se per due clip butti tua moglie sotto un treno… Io boh… Non mi viene più da ridere, mi fa tutto tristezza. All’inizio la cosa mi divertiva, poi mi deprimeva… Lui ha tutti i copioni memorizzati e li sputa lì, ma senza senso…“.

Jessica Selassiè e Barù, è finita! Duro confronto/ "Non ho mai giocato con te", lei "Non sei corretto"

Al termine della clip, gli hanno mostrato la clip di Alex Belli. “Non capisco nulla di questo tweet“, ha replicato lui. “Adesso te lo faccio capire io allora“, ha ribattuto l’attore. A quel punto è scoppiata una lite, anche se in realtà è stato un attacco a senso unico di Alex Belli, visto che Barù l’ha ignorato.

Alex Belli, ultimo gesto d'amore per Delia Duran al GF Vip/ Lieto fine o addio...

Lite tra Alex Belli e Barù: “Hai giocato sporco…”

“Nemmeno io ho piacere di bere un caffè fuori e manco ti voglio vedere. Hai ragione quando dici che i titoli nobiliari oggi non contano più niente, ma il cuore, l’eleganza e la lealtà dove sono?“, ha proseguito Alex Belli in collegamento con la Casa del Grande Fratello Vip.

Poi ha tirato in ballo Jessica Selassiè: “Con chi usi l’umorismo anglosassone? Con le persone deboli. Prendendo in giro Jessica. Il pubblico ti vede. L’hai presa in giro fin dall’inizio, è questa la verità. Quando le dici sudiciona, che puzza. Tu sei sudicione! Continua a fare il tuo gioco sporco“. Barù non si è scomposto: “Ma cosa stai dicendo? Ripigliati! Entra nella parte e poi si mette a ridere“.

Soleil Sorge sotto attacco dopo il Gf vip/ "Orribile ciò che ha fatto", è polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA